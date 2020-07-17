"Дау. Дегенерация" Хржановского стал лучшим фильмом первого полугодия

Немецкие и австрийские кинокритики опубликовали рейтинг 15 лучших фильмов первых шести месяцев 2020 года.

"Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского занял первую строчку рейтинга лучших фильмов первой половины 2020 года по версии немецких и австрийских кинокритиков. Рейтинг был опубликован 15 июля в журнале Film plus kritik.

Фильм Хржановского обошел "1917" Сэма Мендеса и "Маленьких женщин" Греты Гервиг. Всего в рейтинге 15 фильмов.

"Дау" должен быть признан как один из самых замечательных и самых больших арт-проектов последних десятилетий, по крайней мере как самый важный кинопроект за последние 20 лет и как самый большой кинопроект за все время", – отметили авторы рейтинга.

Действие "Дау. Дегенерация" происходит в засекреченном советском институте, где проводят эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Премьера фильма состоялась в феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале, "Дау. Дегенерация" был показан в специальной программе фестиваля.

Фильм "Дау. Наташа" – часть 700-часового проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского – получил на Берлинале "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения.

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.