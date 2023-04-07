ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Disney анонсировал еще три фильма киносаги “Звездные войны”

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Названия предстоящих фильмов пока не разглашается
Названия предстоящих фильмов пока не разглашается
Фото: EPA

Компания Walt Disney 7 апреля анонсировала еще три фильма киносаги "Звездных войн". Такое объявление прозвучало в Лондоне на ежегодном сїезде Star Wars Celebration Europe, сообщают Reuters и The Verge.

Название будущих фильмов не разглашаются. Известно, что в первом к своей роли Рей вернется Дейзи Ридли. Режиссером выступит Шармин Обаид-Чиной (сорежиссер сериала "Мисс Марвел"). Действие этой картины будет происходить через 15 лет после событий фильма 2019 года "Скайуокер. Восход".

В Disney говорят, что предстоящий фильм будет посвящен "восстановлению Нового Ордена джедаев по мере того, как нарастают силы, чтобы его разрушить".

Второй из трех предстоящих фильмов расскажет историю первых джедаев, владеющих Силой. Его режиссером станет Джеймс Мангольд ("Росомаха", "Логан").

Действие третьего будет разворачиваться в настоящем и рассказывает об эскалации войны между Осколками Империи и молодой Новой Республикой. Его будут снимать Дэйв Филони ("Аватар. Последний защитник" и "Звездные войны. Войны клонов") и Джон Фавро ("Мстители", "Железный человек 3"), они оба также работали над сериалом "Мандалорец".

Контекст:

"Звездные войны" – медиафраншиза, включающая в себя 12 художественных фильмов (девять эпизодов основной саги, также известна как "Сага Скайуокеров", два фильма "историй" и один анимационный). Последний фильм серии "Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход" вышел в 2019 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: фильм, режиссер, Звездные войны, Disney, Мандалорец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (85827)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (73430)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (61205)
4
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (48812)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (48496)
6
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (43186)
7
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (40729)
8
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (40289)
 
 
 
 