Disney анонсировал еще три фильма киносаги “Звездные войны”

Название будущих фильмов не разглашаются. Известно, что в первом к своей роли Рей вернется Дейзи Ридли. Режиссером выступит Шармин Обаид-Чиной (сорежиссер сериала "Мисс Марвел"). Действие этой картины будет происходить через 15 лет после событий фильма 2019 года "Скайуокер. Восход".

В Disney говорят, что предстоящий фильм будет посвящен "восстановлению Нового Ордена джедаев по мере того, как нарастают силы, чтобы его разрушить".

Второй из трех предстоящих фильмов расскажет историю первых джедаев, владеющих Силой. Его режиссером станет Джеймс Мангольд ("Росомаха", "Логан").

Действие третьего будет разворачиваться в настоящем и рассказывает об эскалации войны между Осколками Империи и молодой Новой Республикой. Его будут снимать Дэйв Филони ("Аватар. Последний защитник" и "Звездные войны. Войны клонов") и Джон Фавро ("Мстители", "Железный человек 3"), они оба также работали над сериалом "Мандалорец".