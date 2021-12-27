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Мужчина, которого задержали в Виндзоре с оружием, перед этим в образе злодея из "Звездных войн" угрожал убить королеву – СМИ

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Мужчину задержали, как только он проник на территорию Виндзорского замка
Мужчину задержали, как только он проник на территорию Виндзорского замка
Фото: depositphotos.com

19-летний мужчина, проникший 25 декабря на территорию Виндзорского замка, когда там находилась королева Елизавета II, мог попытаться совершить покушение на нее. Об этом пишет газета The Sun, опубликовавшая видеозапись угроз королеве.

По данным британской газеты, подозреваемый незадолго до задержания разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. Издание предполагает, что на записи был он сам.

На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по безоружным жителям на севере Индиивышедшим на демонстрацию против британского колониального правления на фоне беспорядков в городе. Среди собравшихся значительную часть составляли женщины и дети. Погибли, по оценке британцев, 379 человек, по данным Индийского национального конгресса – 1 тыс.

На видео с угрозами королеве автор заявляет, что планирует месть "за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы".

Издание отметило, что видео, вероятно, вдохновлено "Звездными войнами". Мужчина говорит зловещим обезображенным голосом и одет в черный балахон и белую маску.

"Я индийский сикх, я ситх (персонаж из вселенной "Звездных войн", адепт темной стороны силы. – "ГОРДОН"). Меня звали Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс", – говорит он.

Скриншот: thesun.co.uk
Скриншот: thesun.co.uk

Задержанного подозревают в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием, о подозрениях в покушении на королеву полиция не сообщала. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами.

В британской полиции подтвердили, что оценивают содержание видео, но официальных подтверждений, что в нем фигурирует ранее задержанный человек, не было.

The Sun отмечает, что владеть арбалетом в Великобритании запрещено только несовершеннолетним. Арбалет можно легко приобрести в интернете, и, в отличие от огнестрельного оружия, для его покупки не требуется лицензия или регистрация.

Контекст:

Обычно королева Елизавета II проводит Рождество в своем поместье в Сандрингеме, но в этом году из-за угрозы новой волны коронавируса осталась в Виндзоре. К ней присоединились члены семьи.

25 декабря королева традиционно поздравила всех британцев с праздником. Это первое Рождество за более чем 70 лет, которое она встретила без своего супруга, принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля.

Теги: Индия, оружие, Великобритания, королева Елизавета II, покушение, угрозы, Звездные войны
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