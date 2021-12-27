Мужчина, которого задержали в Виндзоре с оружием, перед этим в образе злодея из "Звездных войн" угрожал убить королеву – СМИ

Мужчину задержали, как только он проник на территорию Виндзорского замка Фото: depositphotos.com

По данным британской газеты, подозреваемый незадолго до задержания разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. Издание предполагает, что на записи был он сам.

На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по безоружным жителям на севере Индии, вышедшим на демонстрацию против британского колониального правления на фоне беспорядков в городе. Среди собравшихся значительную часть составляли женщины и дети. Погибли, по оценке британцев, 379 человек, по данным Индийского национального конгресса – 1 тыс.

На видео с угрозами королеве автор заявляет, что планирует месть "за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы".

Издание отметило, что видео, вероятно, вдохновлено "Звездными войнами". Мужчина говорит зловещим обезображенным голосом и одет в черный балахон и белую маску.

"Я индийский сикх, я ситх (персонаж из вселенной "Звездных войн", адепт темной стороны силы. – "ГОРДОН"). Меня звали Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс", – говорит он.

Скриншот: thesun.co.uk

Задержанного подозревают в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием, о подозрениях в покушении на королеву полиция не сообщала. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами.

В британской полиции подтвердили, что оценивают содержание видео, но официальных подтверждений, что в нем фигурирует ранее задержанный человек, не было.

The Sun отмечает, что владеть арбалетом в Великобритании запрещено только несовершеннолетним. Арбалет можно легко приобрести в интернете, и, в отличие от огнестрельного оружия, для его покупки не требуется лицензия или регистрация.