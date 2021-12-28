Интервью Гордона с комиком Мирзализаде. Где и когда смотреть

Интервью продолжалось полтора часа. Его трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Мирзализаде рассказал о своем народе – талышах – и детстве в Беларуси, о том, как пришел в стендап и как рождаются шутки, о заработках комиков, скандальной шутке, из-за которой ему пожизненно запретили возвращаться в Россию, об угрозах и нападениях, а также об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и о том, знает ли его президент РФ Владимир Путин.

"Меня объявляют врагом. Меня объявляют врагом государства. Вы понимаете, что это за государство, если у него такие враги? То есть я себя ни в коем случае не принижаю, но я никогда себя не считал даже комиком российского масштаба. Я выступал на свою аудиторию очень спокойно. Эти люди ворвались в нашу жизнь – в жизнь мою и моей аудитории – и начали говорить, как мы должны себя там вести. Люди, которые разозлились (это искусственная злость, которая появилась), никогда меня не знали и не смотрели. Так вы и продолжайте не смотреть", – сказал Мирзализаде.

Интервью с Мирзализаде Гордон планировал записать в конце октября во время поездки в Грузию, но грузинские власти без объяснения причин не разрешили журналисту въезд на территорию. По мнению Гордона, это связано с поддержкой арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В итоге интервью с Мирзализаде записали по Skype.

Мирзализаде родился в 1992 году в Азербайджане. По национальности – талыш. В возрасте двух лет вместе с семьей переехал в Минск, имеет белорусское гражданство. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, но по специальности никогда не работал.

Еще в школьные годы начал играть в КВН, затем выступал в Студенческой лиге КВН БГУ. Первое сольное стендап-выступление Мирзализаде состоялось в 2013 году в Минске в рамках проекта "Открытый микрофон", отметило издание "Вокруг ТВ". После окончания университета комик переехал в Москву, где продолжил заниматься стендапом. В России он был одним из резидентов Stand Up Club №1.

В конце августа 2021 года Мирзализаде пожизненно запретили въезд в Россию за шутку об аренде жилья, в которой он высмеивал ксенофобию. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в России. Он рассказал, как вместе с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – сказал Мирзализаде.

Сейчас комик живет в Грузии.