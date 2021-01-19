ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с украинской телеведущей Лесей Никитюк начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Интервью Гордона с Никитюк продолжалось полтора часа
Интервью Гордона с Никитюк продолжалось полтора часа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00. 

В интервью Никитюк рассказала о своем детстве и подпольной коммерческой деятельности, о переезде из Хмельницкого в Киев, о знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, о съемках в шоу "Орел и решка" и о том, как продюсеры не заплатили ей $30 тыс., об украинской телеведущей Регине Тодоренко и ее свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, о работе с ведущим Сергеем Притулой, об участи в шоу "Танцы со звездами", съемке ню, любви и одиночестве. 

"[Понравилось ли мне участвовать в "Танцах со звездами"?] Наверное, нет. Дело не в боли. Я к боли привыкла. Я занималась спортом – я знаю, что такое прыгать [в воду] с гирями 32 кг, учить и отрабатывать старт. Это похлеще танцев. Но, вы понимаете, "Танцы" – это не моя зона комфорта. Было максимально психологически тяжело, когда пошла эта волна критики. Но она меня, конечно, заточила, она меня научила, как работать, как принимать это", – сказала Никитюк. 

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН. 

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работала принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место

Активно ведет свои соцсети. На страницу Никитюк в Instagram подписано 3,6 млн человек. 

Теги: телевидение, Дмитрий Гордон, Хмельницкий, Instagram, Интер, Владимир Зеленский, Регина Тодоренко, Сергей Притула, Леся Никитюк, Танцы со звездами, Орел и решка, Влад Топалов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Платье белое". Подопечная Бебешко певица Ольга Эрнст завершила съемки клипа
"Платье белое". Подопечная Бебешко певица Ольга Эрнст завершила съемки клипа
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS