Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с украинской телеведущей Лесей Никитюк начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00.

В интервью Никитюк рассказала о своем детстве и подпольной коммерческой деятельности, о переезде из Хмельницкого в Киев, о знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, о съемках в шоу "Орел и решка" и о том, как продюсеры не заплатили ей $30 тыс., об украинской телеведущей Регине Тодоренко и ее свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, о работе с ведущим Сергеем Притулой, об участи в шоу "Танцы со звездами", съемке ню, любви и одиночестве.

"[Понравилось ли мне участвовать в "Танцах со звездами"?] Наверное, нет. Дело не в боли. Я к боли привыкла. Я занималась спортом – я знаю, что такое прыгать [в воду] с гирями 32 кг, учить и отрабатывать старт. Это похлеще танцев. Но, вы понимаете, "Танцы" – это не моя зона комфорта. Было максимально психологически тяжело, когда пошла эта волна критики. Но она меня, конечно, заточила, она меня научила, как работать, как принимать это", – сказала Никитюк.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работала принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Активно ведет свои соцсети. На страницу Никитюк в Instagram подписано 3,6 млн человек.