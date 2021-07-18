"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм ужасов "Титан". В нем женщина-убийца занимается сексом с автомобилями

Дюкорно (слева на фото) в 2016 году прославилась дебютным хоррором с элементами каннибализма Фото: Festival de Cannes / Twitter

"Так много красоты и эмоций можно найти в том, что не поддается классификации. Спасибо жюри за призыв разнообразить кинематографический опыт и нашу жизнь", – прокомментировала Дюкорно получение награды.

Обладателями Гран-при кинофестиваля, второй по значимости награды, стали иранский режиссер Асгар Фархади за фильм "Герой" и финский режиссер Юхо Куосманен за фильм "Купе номер шесть". Награду вручил американский режиссер Оливер Стоун.

Леоса Каракса признали лучшим режиссером за создание фильма "Аннетт". Лучшим сценаристом стал режиссер и сценарист японской картины "Сядь за руль моей машины" Рюсуке Хамагучи.

Награду за лучшую мужскую роль получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитрам" австралийского режиссера Джастина Курзеля. Лучшей актрисой признали Ренате Рейнсве за роль в картине норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете".

Дюкорно в 2016 году прославилась дебютным хоррором с элементами каннибализма под названием "Сырое". Фильм "Титан" – еще более шокирующий, во время показа фильма в Каннах нескольким десяткам зрителей стало плохо, сообщила "BBC News Україна". В фильме показывается история молодой женщины-убийцы, которая занимается сексом с автомобилями, пережив автокатастрофу в детстве.

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Видео: KinoCheck International / YouTube