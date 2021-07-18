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"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм ужасов "Титан". В нем женщина-убийца занимается сексом с автомобилями

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Дюкорно (слева на фото) в 2016 году прославилась дебютным хоррором с элементами каннибализма
Дюкорно (слева на фото) в 2016 году прославилась дебютным хоррором с элементами каннибализма
Фото: Festival de Cannes / Twitter

Главный приз 74-го Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Титан" французского режиссера Жюлии Дюкорно. Об этом говорится на сайте фестиваля 17 июля.

"Так много красоты и эмоций можно найти в том, что не поддается классификации. Спасибо жюри за призыв разнообразить кинематографический опыт и нашу жизнь", – прокомментировала Дюкорно получение награды.

Обладателями Гран-при кинофестиваля, второй по значимости награды, стали иранский режиссер Асгар Фархади за фильм "Герой" и финский режиссер Юхо Куосманен за фильм "Купе номер шесть". Награду вручил американский режиссер Оливер Стоун.

Леоса Каракса признали лучшим режиссером за создание фильма "Аннетт". Лучшим сценаристом стал режиссер и сценарист японской картины "Сядь за руль моей машины" Рюсуке Хамагучи.

Награду за лучшую мужскую роль получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитрам" австралийского режиссера Джастина Курзеля. Лучшей актрисой признали Ренате Рейнсве за роль в картине норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете".

Дюкорно в 2016 году прославилась дебютным хоррором с элементами каннибализма под названием "Сырое". Фильм "Титан" – еще более шокирующий, во время показа фильма в Каннах нескольким десяткам зрителей стало плохо, сообщила "BBC News Україна". В фильме показывается история молодой женщины-убийцы, которая занимается сексом с автомобилями, пережив автокатастрофу в детстве.

ВИДЕО
Видео: KinoCheck International / YouTube
Контекст:

Лучшим фильмом на Каннском кинофестивале в категории документальных картин признали картину украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

Также фильм режиссера Эли Граппе "Ольга" совместного производства Украины, Швейцарии и Франции получил приз на 74-м Каннском кинофестивале за лучший сценарий на "Неделе критики".

74-й Каннский кинофестиваль проходил с 6-го по 17 июля во Франции.

Теги: Франция, Каннский кинофестиваль, фестиваль, фильм, кинофестиваль, режиссер, Оливер Стоун, каннибализм, женщины, Канны, жюри, хоррор
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