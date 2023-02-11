Музей Метрополитен в Нью-Йорке признал Репина и Айвазовского украинскими художниками

На это 10 февраля обратила внимание на своей странице в Facebook украинский историк искусств Оксана Семеник.
Теперь описание работы Репина, которая хранится в экспозиции музея, выглядит вот так. Репин родился в 1844 году в городе Чугуев на тот момент Харьковской губернии. Учился и в Петербургской академии искусств.
В описании работы мариниста Айвазовского, который родился в Феодосии, жил и работал в Крыму, теперь указано, что он является украинцем.
8 февраля Семеник сообщила, что сотрудники музея искусства Метрополитен, реагируя на ее многочисленные требования, изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах".
Также Семеник обратила внимание, что музей Метрополитен внес исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.