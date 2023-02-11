Музей Метрополитен в Нью-Йорке признал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Музей Метрополитен в феврале исправил описание нескольких работ украинских художников, которые ранее были представлены как российские Фото: metmuseum.org

На это 10 февраля обратила внимание на своей странице в Facebook украинский историк искусств Оксана Семеник.

Теперь описание работы Репина, которая хранится в экспозиции музея, выглядит вот так. Репин родился в 1844 году в городе Чугуев на тот момент Харьковской губернии. Учился и в Петербургской академии искусств.

Скриншот: metmuseum.org

В описании работы мариниста Айвазовского, который родился в Феодосии, жил и работал в Крыму, теперь указано, что он является украинцем.

Скриншот: metmuseum.org