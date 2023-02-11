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КУЛЬТУРА

Музей Метрополитен в Нью-Йорке признал Репина и Айвазовского украинскими художниками

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Музей Метрополитен в феврале исправил описание нескольких работ украинских художников, которые ранее были представлены как российские
Музей Метрополитен в феврале исправил описание нескольких работ украинских художников, которые ранее были представлены как российские
Фото: metmuseum.org

Сотрудники музея искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США) признали Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками, как говорилось в описании к их картинам ранее.

На это 10 февраля обратила внимание на своей странице в Facebook украинский историк искусств Оксана Семеник.

Теперь описание работы Репина, которая хранится в экспозиции музея, выглядит вот так. Репин родился в 1844 году в городе Чугуев на тот момент Харьковской губернии. Учился и в Петербургской академии искусств.

Скриншот: metmuseum.org
Скриншот: metmuseum.org

В описании работы мариниста Айвазовского, который родился в Феодосии, жил и работал в Крыму, теперь указано, что он является украинцем.

Скриншот: metmuseum.org
Скриншот: metmuseum.org

Контекст:

8 февраля Семеник сообщила, что сотрудники музея искусства Метрополитен, реагируя на ее многочисленные требования, изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах".

Также Семеник обратила внимание, что музей Метрополитен внес исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: искусство, художник, Иван Айвазовский, Чугуев, украинцы, картина, музей, переименование, Илья Репин
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