Организаторы GogolFest лишили аккредитации фотографа "Бабеля" за репортаж о несоблюдении карантина

Фотограф издания "Бабель" Сергей Моргунов накануне опубликовал фоторепортаж из поезда, который вез участников фестиваля GogolFestDream из Киева в Херсон. В материале отмечалось, что многие пассажиры поезда были без масок, несмотря на эпидемию коронавируса в Украине.

Организаторы фестиваля GogolFestDream лишили аккредитации фотографа издания "Бабель" Сергея Моргунова после публикации репортажа из поезда, который вез участников фестиваля из Киева в Херсон. В фоторепортаже, среди прочего, обращалось внимание на несоблюдение карантина пассажирами поезда. Вскоре после этого журналиста лишили аккредитации на мероприятие.

"Лишил аккредитации директор фестиваля Максим Демский. Он позвал меня и спросил, почему я посещаю их мероприятия, а потом сам же и озвучил свою версию – "чтобы дерьмом поливать". Он также напомнил, что мы приехали сюда и живем здесь за их счет. И подчеркнул, что не хочет, чтобы я посещал их мероприятия. Дословно это прозвучало так: "Мы вас не пускаем", – после чего он сказал, что аннулирует аккредитацию", – рассказал Моргунов.

Директор фестиваля Демский пока никак не прокомментировал ситуацию.

Шеф-редактор "Бабеля" Катерина Коберник считает лишение фотокорра аккредитации проявлением цензуры.

Фестиваль GogolFestDream проходит в Херсонской области с 4-го по 6 сентября. Поезд с участниками фестиваля в Херсон провожал министр культуры Александр Ткаченко, напоминает "Бабель". Позже он написал в Facebook: "Есть две парадигмы: или коронавирус контролирует нас, или мы пытаемся контролировать коронавирус. Пример "Гоголь Train" – это попытка контролировать ситуацию, придерживаясь при этом всех мер безопасности".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787, из них 2811 умерли, 61 649 выздоровели.