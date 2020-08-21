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Положинский: Я не хочу быть мэром Луцка

По словам музыканта Александра Положинского, он не хотел бы занимать высокую должность без надлежащих знаний и компетенций.

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Положинский: Мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Творчеством в первую очередь
Положинский: Мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Творчеством в первую очередь
Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский музыкант, бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский в интервью hromadske, которое вышло 20 августа, рассказал, что ему предлагают участвовать в выборах мэра Луцка, но он пока не рассматривает такую возможность.

Он заявил, что баллотироваться в мэры его убеждала "активная группа в Луцке".

"Я к таким вещам отношусь ответственно. Я не хочу быть городским головой Луцка. Я очень хочу, чтобы Луцк изменился в лучшую сторону, очень хочу, чтобы доминирование [нардепа от группы "За майбутнє" Игоря] Палицы в Луцке и на Волыни было максимально сокращено, а то, что осталось, – чтобы шло только на пользу. Конечно, мне бы этого хотелось, но самому впрягаться в работу главы города мне не хочется по нескольким причинам. Во-первых, мне это неинтересно. Мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Творчеством в первую очередь. С другой стороны, я не являюсь компетентным в этих вопросах. Я понимаю, что всему можно научиться, что у меня есть определенный базис знаний, умений и понимания, чтобы на нем построить определенное "сооружение" знаний и умений, которые нужны главе такого города, как Луцк, но я понимаю, что на это нужно время. Мне не хочется, чтобы произошло, как с нашим президентом, который и занимает должность, и учится что-то на ней делать. Это неправильно и это вредит", – сказал музыкант.

Положинский отметил, что для баллотирования в мэры нужна сильная профессиональная команда. 

"Поскольку такой команды у меня нет, я это воспринимаю, как веселые разговоры, которые больше направлены на то, чтобы заставить кого-то ревновать или поиграть в политические игры", – сказал он.

Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп "Тартак" и "Був'є". Сейчас является участником проекта "Олів'є". 

В начале августа музыкант рассказал, что его включили в опрос, который проводился в Луцке относительно возможных кандидатов и их рейтингов.

"В любом случае я не хочу идти, но я не исключаю такой возможности, если меня убедят, что я способен не только пойти, но и иметь шансы на победу", – заявлял он.

Теги: Луцк, Александр Положинский, местные выборы
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