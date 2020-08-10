Положинский заявил, что может пойти в мэры Луцка, но не хочет этого

Музыкант Александр Положинский рассказал, что его включили в опрос, который проводился в Луцке относительно возможных кандидатов в мэры и их рейтингов.

Положинский не знает, что будет делать на посту городского головы, если им станет Фото: Олександр Положинський / Facebook

Музыкант Александр Положинский заявил, что не хочет идти в мэры Луцка, но не исключает такой возможности, если его убедят в том, что он может на этом посту что-то сделать для города, сообщает "Перший".

"Я не хочу идти в мэры Луцка, это однозначно. Но меня все время толкают в том направлении разные люди и даже объединения людей. Со мной ведут разговоры на эту тему", – отметил он.

Положинский рассказал, что его даже включили в опрос, который проводился в Луцке относительно возможных кандидатов и их рейтингов.

"В любом случае я не хочу идти, но я не исключаю такой возможности, если меня убедят, что я способен не только пойти, но и иметь шансы на победу", – подчеркнул он.

Вместе с тем певец признался, что не знает, что будет делать на посту городского головы.

"Я плохо понимаю, как функционирует город, поэтому вопрос в том, какие люди будут у меня и насколько они смогут меня убедить, что они компетентны в этих вопросах", – сказал он.

Александр Положинский – певец и шоумен, родился в Луцке, лидер группы "Тартак" и проекта "Був'є". Был ведущим телеканала М2.

8 августа ЦИК Украины назначил на 25 октября первые местные выборы.