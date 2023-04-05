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Президент России Галкин, встречи с Путиным, Зеленский, Пугачева, Паулс, Резник, Симоньян. Интервью Гордона с Вайкуле. Видео

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Интервью с Вайкуле Гордон записал по видеосвязи
Интервью с Вайкуле Гордон записал по видеосвязи
Фото: laima_vaikule_officia / Instagram

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с латвийской певицей и актрисой Лаймой Вайкуле.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Вайкуле говорила о:

  • войне России против Украины и о том, что почувствовала, когда она началась;
  • российском обществе и о том, почему оно поддерживает войну;
  • встречах с президентом России Владимиром Путиным и о том, что с ним случилось в последнее время;
  • российской певице Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине, которые уехали из России, и их травле на родине;
  • российском поэте-песеннике Илье Резнике и о том, почему он поддерживает войну;
  • латвийском композиторе Раймонде Паулсе; 
  • российской пропагандистке Маргарите Симоньян; 
  • президенте Украины Владимире Зеленском. 

"Не хотим русских в Латвии ни под каким соусом. У нас есть память и опыт", – сказала во время интервью Вайкуле. 

Вайкуле родилась в 1954 году в городе Цесис (Латвия). Через три года семья переехала в Ригу. Училась на режиссерском отделении в ГИТИС в Москве. 

С детства увлекалась музыкой. В 15 лет, пройдя конкурс, стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Паулса. В конце 1970-х – начале 1980-х выступала в варьете "Юрас перле" в Юрмале. С 1980-х сотрудничала с Паулсом и Резником, которые написала для певицы много хитов ("Вернисаж", "Чарли", "Скрипач на крыше" и другие). 

В 1979 году начала сниматься в кино. Дебютом стал фильм "Инспектор Гулл" (1979), где Вайкуле сыграла певицу в баре. Всего снялась более чем в 10 картинах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Вайкуле поддержала Украину. Она подчеркнула, что не вернется в Россию до тех пор, пока страна-агрессор не признает свою вину

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алла Пугачева, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, Раймонд Паулс, война России против Украины, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
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