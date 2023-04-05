Президент России Галкин, встречи с Путиным, Зеленский, Пугачева, Паулс, Резник, Симоньян. Интервью Гордона с Вайкуле. Видео

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Вайкуле говорила о:

войне России против Украины и о том, что почувствовала, когда она началась;

российском обществе и о том, почему оно поддерживает войну;

встречах с президентом России Владимиром Путиным и о том, что с ним случилось в последнее время;

российской певице Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине, которые уехали из России, и их травле на родине;

российском поэте-песеннике Илье Резнике и о том, почему он поддерживает войну;

латвийском композиторе Раймонде Паулсе;

российской пропагандистке Маргарите Симоньян;

президенте Украины Владимире Зеленском.

"Не хотим русских в Латвии ни под каким соусом. У нас есть память и опыт", – сказала во время интервью Вайкуле.

Вайкуле родилась в 1954 году в городе Цесис (Латвия). Через три года семья переехала в Ригу. Училась на режиссерском отделении в ГИТИС в Москве.

С детства увлекалась музыкой. В 15 лет, пройдя конкурс, стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Паулса. В конце 1970-х – начале 1980-х выступала в варьете "Юрас перле" в Юрмале. С 1980-х сотрудничала с Паулсом и Резником, которые написала для певицы много хитов ("Вернисаж", "Чарли", "Скрипач на крыше" и другие).

В 1979 году начала сниматься в кино. Дебютом стал фильм "Инспектор Гулл" (1979), где Вайкуле сыграла певицу в баре. Всего снялась более чем в 10 картинах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Вайкуле поддержала Украину. Она подчеркнула, что не вернется в Россию до тех пор, пока страна-агрессор не признает свою вину.