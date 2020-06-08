Рыбчинский: Я хоронил Ивасюка в день своего рождения

Гибель композитора Владимира Ивасюка в 1979 году стала потрясением и невосполнимой потерей, признался в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону народный артист Украины, поэт Юрий Рыбчинский.

"Мы очень любили друг друга, настоящими друзьями были. Я его хоронил в день своего рождения: 22 мая 1979 года. Это единственный день рождения, который я не праздновал. И первая песня, которую я посвятил Володе с согласия Коли Мозгового, – "Минає день, минає ніч", – рассказал Рыбчинский.

Он не сомневается, что Ивасюка убили: тот не был в депрессии и строил планы на будущее.

"Я виделся с Володей буквально за месяц до того, как он исчез, или меньше даже. Он был в Киеве, я его провожал в Хмельницкий на конкурс как члена жюри. У нас были планы, мы все это обсуждали. Он заканчивал консерваторию и должен был получить диплом. Я еще спросил: "Володя, когда получишь диплом, что дальше? Как ты планируешь?" Он сказал: "Я ни одного дня не останусь во Львове, перееду в Киев", – вспоминает поэт.

Рыбчинский не склонен верить версии о причастности КГБ УССР к убийству Ивасюка, поскольку никакого мотива ликвидировать автора лирических песен у спецслужб, по его мнению, не было и не могло быть.

"Я думаю, что те, кто много для него сделал, когда он переехал из Черновцов во Львов, имеют отношение к этому. Что я имею в виду? Володя переехал из Черновцов, закончив мединститут, как аспирант. И сразу же руководство Львовской области ему дало квартиру. В Советском Союзе редкий пример – чтобы аспиранту (не члену Союза композиторов, а всего лишь аспиранту, еще до поступления в консерваторию) дали государственную квартиру", – поделился он своей версией.

Те, кто помогал Ивасюку, могли потребовать у него денег, зная, что тот получает немалые авторские, продолжил поэт.

"Тем более, что Львов был одним из самых наркотических городов. Львов, Одесса – все города, которые близко к границе. Процент наркомании и наркотиков, которые шли через Львов, был гораздо выше, чем в Киеве. Это всегда требует денег каких-то. Но я не знаю, я же не следователь. Во всяком случае это должен был сделать не один человек – должна была быть какая-то компания. Володя был очень спортивным и мог с одним человеком легко справиться", – сказал Рыбчинский.

Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м. Читайте полную версию интервью

18 мая 1979 года 30-летнего Владимира Ивасюка нашли повешенным в Брюховецком лесу недалеко от Львова. Следствие выдвинуло единственную версию случившегося – самоубийство в результате психического расстройства. Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района Львова ввиду отсутствия состава преступления 18 июля 1979 года.

Официальная версия подвергалась сомнению с первых дней после случившегося. Похороны Ивасюка во Львове 22 мая 1979 года превратились в антисоветскую демонстрацию.

В 2014 году Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела о гибели Ивасюка. В 2019-м эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что композитор не мог совершить самоубийство. "Ивасюк сам оказаться в этой петле не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали в этом. Чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки – минимум трое.", – говорил глава института Александр Рувин.

Ивасюк является одним из основоположников украинской эстрадной музыки, автором более 100 песен. Наиболее известные из них – "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори".

В 2009 году Ивасюку посмертно присвоено звание Героя Украины.

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