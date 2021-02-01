Шведская медсестра проведет неделю на маяке – она станет единственным зрителем Гетеборгского кинофестиваля

Шведская медсестра Лиза Энрут проведет неделю на острове в Северном море за просмотром фильмов.

Победительница отбора проведет неделю на маяке без телефона, компьютера и книг – только с планшетом, чтобы вести видеодневник о просмотренных фильмах Фото: goteborgfilmfestival.se

Гетеборгский кинофестиваль в этом году состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Но пройдет он в измененном формате: его единственным зрителем стала медсестра из Швеции, которую выбрали из 12 тыс. претендентов, сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы фестиваля были вынуждены свернуть мероприятие из-за пандемии. В кинотеатре показов не будет – вместо этого вся программа будет транслироваться онлайн.

Лиза Энрут, медсестра, которая весь прошлый год работала в "коронавирусных" отделениях, проведет неделю на отдаленном острове Хамнескар в Северном море, просматривая фильм за фильмом. Она сказала, что надеется получить удовольствие и в течение недели сможет побыть частью абсолютно другой реальности.

Утром 30 января ее на лодке доставили на остров. Теперь женщина проведет неделю в одиночестве на маяке Патер-Ностер – без телефона, компьютера, книг и других развлечений. Однако ей дадут планшет на ограниченный период времени, чтобы она могла вести видеодневник. Она должна будет просмотреть 60 фильмов и записывать впечатления о них. Наверху маяка ей обустроили комнату с экраном. Также на острове будет еще один человек из соображений ее безопасности.

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Видео: gbgfilmfestival / YouTube

Видеодневник Энрут будет транслироваться на странице фестивального проекта "Изолированное кино". В рамках проекта организаторы планируют также устроить кинопоказы для одного человека на стадионе "Скандинавиум", вмещающем более 12 тыс. человек, и в кинотеатре "Дракен", рассчитанном на 707 посетителей.