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Украинская композитор Виктория Кохана перепела Desert Rose и попала в мировые чарты

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Сингл Стинга "Desert Rose" впервые увидел свет в 1999 году
Сингл Стинга "Desert Rose" впервые увидел свет в 1999 году
Фото: Universal Music Group

Виктория Кохана, украинская певица и композитор, выпустила кавер песни Стинга Desert Rose. Прошел почти год, а шум вокруг хита не стихает. Украинская энергетика добавила жизнь композиции и до сих пор собирает миллионные просмотры в сети. Инициировал этот перформанс американский музыкальный лейбл Universal Music Group. Именно он получил разрешение британской легенды на исполнение песни. Над римейком хита работали украинские музыканты – Виктория Кохана и саунд продюсер RunStar.

По словам Виктории, возможность прикоснуться к творчеству Стинга и создать композицию в новом звучании является большим успехом.

"Стинг безусловная икона музыки", – отметила Кохана. А также сравнила влияние певца на современный саунд с влиянием Моцарта на классическую музыку: "Без него современная музыка была бы невозможной, так же, как классическая без Моцарта".


Виктория Кохана "Desert Rose" – миллионные просмотры и ТОП-чарты

После презентации римейка ключевые музыкальные площадки мира отметили композицию. Apple Music отметил трек звездой, а количество просмотров видео на YouTube составило 15 миллионов.

Кроме этого, композиция, которую исполнила украинка Виктория Кохана, стала лидером в мировых чартах: TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World, TOP 100 ITunes. А также попала в самый главный чарт мира Billboard. Трек прослушали в TikTok более 200 млн раз.

"Я искренне рада, что римейк на песню Стинга "Desert rose", над которым работал украинский продакшн, достиг таких потрясающих результатов в стриминге и попал в мировые чарты, – говорит украинский композитор и певица Виктория Кохана, – Безусловно, я благодарна лейблу и менеджменту за то, что они приложили максимум усилий по раскрутке во всем мире трека, созданного в Украине. Нам как украинским музыкантам было приятно оказаться в мировом чарте Billboard. Для нас это огромная честь и ответственность".

Напомним, что сингл "Desert Rose" впервые увидел свет в 1999 году. За это время песня не потеряла своей актуальности, а современное звучание в украинском исполнении восстановило интерес к творчеству как великого британского исполнителя, так и украинских музыкантов, создавших римейк хита.

Фото: Universal Music Group
Фото: Universal Music Group

Теги: музыка, Стинг, певица, кавер, песня, творчество, Universal Music Group
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