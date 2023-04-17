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КУЛЬТУРА

Украинский иллюстратор отказался получать премию вместе с россиянкой

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Майдуков должен был получить специальную премию от города Оснабрюк
Майдуков должен был получить специальную премию от города Оснабрюк
Фото: sergiymaidukov / Instagram

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался ехать на церемонию получения премии имени Эриха Марии Ремарка, потому что там будет россиянка. Об этом сообщил 17 апреля сайт города Оснабрюк, который выдает премию.

Майдуков должен был получить специальную премию в этом году. Организаторы отметили его за иллюстрации, изображающие военные будни Киева и других городов Украины, которые печатались в различных газетах мира, включая ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, Financial Times и The New Yorker.

Однако присутствовать на вручении премии украинец отказался. Во-первых, потому что выезд из Украины на культурные мероприятия в данный момент невозможен, а во-вторых – из-за присутствия на премии россиян.

"Заботясь о своей психике, я в этот раз избегаю обид, мне пока достаточно российского присутствия в моей жизни, так что я бы пришел только в другой день, чем назначена церемония. Для меня было бы честью приехать и встретиться с вами и командой вживую и сказать спасибо вживую", – сказал он организаторам.

Премию мира Ремарка в размере €25 тыс. выиграла россиянка Людмила Улицкая. Ее вручат на церемонии 22 июня 2023 года, в день 125-летия со дня рождения Эриха Марии Ремарка.

Контекст:

Премию мира имени Эриха Марии Ремарка вручает немецкий город Оснабрюк каждые два года, начиная с 1991-го. В 2023 году премию вручат в 16-й раз. В 2005 году специальную награду получил украинский писатель Юрий Андрухович.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Людмила Улицкая, культура, премия, награды, писатель, награда, церемония, россияне
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