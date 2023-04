Украинский иллюстратор отказался получать премию вместе с россиянкой

Майдуков должен был получить специальную премию в этом году. Организаторы отметили его за иллюстрации, изображающие военные будни Киева и других городов Украины, которые печатались в различных газетах мира, включая ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, Financial Times и The New Yorker.

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Maidukov Illustration (@sergiymaidukov)

Однако присутствовать на вручении премии украинец отказался. Во-первых, потому что выезд из Украины на культурные мероприятия в данный момент невозможен, а во-вторых – из-за присутствия на премии россиян.

"Заботясь о своей психике, я в этот раз избегаю обид, мне пока достаточно российского присутствия в моей жизни, так что я бы пришел только в другой день, чем назначена церемония. Для меня было бы честью приехать и встретиться с вами и командой вживую и сказать спасибо вживую", – сказал он организаторам.

Премию мира Ремарка в размере €25 тыс. выиграла россиянка Людмила Улицкая. Ее вручат на церемонии 22 июня 2023 года, в день 125-летия со дня рождения Эриха Марии Ремарка.