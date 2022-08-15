Умер украинский писатель и драматург Олесь Лупий. По его сценариям сняты "Багряные берега" и "Даниил – князь Галицкий"

По словам жены Лупия, писатель умер после тяжелой болезни.

Сидоржевский напомнил, что Лупий – лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат премии имени Дмитрия Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины.

"Светлая память и царство небесное, уважаемый господин Олесь", – написал он.

Лупий родился в 1938 году во Львовской области. Его семья за участие в национально-освободительных движениях была выслана в Сибирь, сообщается на сайте премии имени Шевченко. "Первые серьезные стихи посвящал маме, папе и младшему братику Славе, которых энкаведисты вывезли в Томскую область в Сибирь. Тогда мне и сестре Марийке удалось убежать, и мы жили в дальнейшем у родственников", – рассказывал он сам в интервью порталу "ЛітАкцент".

Работал в редакциях газет, в издательстве "Советский писатель". Долгое время был ответственным секретарем совета НСПУ, заместителем председателя НСПУ.

Автор многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. По сценариям Лупия сняты художественные фильмы "Багряные берега", "Малуша", "Даниил – князь Галицкий".