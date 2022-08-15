ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Умер украинский писатель и драматург Олесь Лупий. По его сценариям сняты "Багряные берега" и "Даниил – князь Галицкий"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Писателю было 84 года
Писателю было 84 года
Фото: litakcent.com

14 августа в возрасте 84 лет скончался украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист Олесь Лупий. Об этом сообщил в Facebook руководитель Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский.

По словам жены Лупия, писатель умер после тяжелой болезни.

Сидоржевский напомнил, что Лупий – лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат премии имени Дмитрия Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины.

"Светлая память и царство небесное, уважаемый господин Олесь", – написал он.

https://www.facebook.com/oksent/posts/pfbid0i1bSRZSkfB7fLNSH81L1Q94HpvHr33nGffVoiGaAWn5YDdDkELA3eaqstSCBKvghl

Лупий родился в 1938 году во Львовской области. Его семья за участие в национально-освободительных движениях была выслана в Сибирь, сообщается на сайте премии имени Шевченко. "Первые серьезные стихи посвящал маме, папе и младшему братику Славе, которых энкаведисты вывезли в Томскую область в Сибирь. Тогда мне и сестре Марийке удалось убежать, и мы жили в дальнейшем у родственников", – рассказывал он сам в интервью порталу "ЛітАкцент".

Работал в редакциях газет, в издательстве "Советский писатель". Долгое время был ответственным секретарем совета НСПУ, заместителем председателя НСПУ.

Автор многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. По сценариям Лупия сняты художественные фильмы "Багряные берега", "Малуша", "Даниил – князь Галицкий".

Теги: искусство, некролог, поэт, писатель, Национальный союз писателей Украины, сценарист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (103677)
2
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (34586)
3
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (30258)
4
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (25390)
5
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (20504)
6
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото (18837)
7
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (15988) G
8
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (14913)
 
 
 
 