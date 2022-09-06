В Австралии художник нарисовал мурал с обнимающимися солдатами Украины и РФ, вызвав шквал критики

По словам художника, его мурал под названием Peace Before Pieces был призван "способствовать миру в неспокойные времена" и он стремился к "деэскалации конфликта" во избежание еще "большего числа смертей с обеих сторон". Пользователи соцсетей, однако, не оценили такого стремления.

"Люди не обнимают тех, кто их убивает", – писали Ситону пользователи.

Среди критиков работы художника был и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который назвал мурал "крайне оскорбительным для всех украинцев".

"Художник понятия не имеет о вторжении России в Украину, и разочаровывает то, что это [создание мурала] произошло без консультации с украинской общиной в Мельбурне", – написал Мирошниченко в своем Twitter.

Посол Украины в Австралии отметил, что изображение "создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором", и попросил немедленно удалить мурал.

В общественной организации Art for Ukraine сообщили, что заранее указывали Ситону на то, что его работа может быть воспринята негативно, но художник все равно решил нарисовать изображение.

Мурал пробыл на стене всего два дня, после чего художник его закрасил.

"Люди считают эту работу оскорбительной – ну, может, это действительно так", – сказал Ситон.

2/ As @olgarithmic has rightly pointed out, the mural creates a sense of a false equivalency between the victim and the aggressor. It must be promptly removed. — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) September 3, 2022