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КУЛЬТУРА

В Австралии художник нарисовал мурал с обнимающимися солдатами Украины и РФ, вызвав шквал критики

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Мурал с объятиями возмутил людей
Мурал с объятиями возмутил людей
Скриншот: SBS News / YouTube

Австралийский художник Питер Ситон нарисовал в Мельбурне мурал с обнимающимися солдатами из Украины и России, но вынужден был закрасить свою работу, столкнувшись со "шквалом онлайн-ненависти". Об этом сообщает австралийское издание News.com.au.

По словам художника, его мурал под названием Peace Before Pieces был призван "способствовать миру в неспокойные времена" и он стремился к "деэскалации конфликта" во избежание еще "большего числа смертей с обеих сторон". Пользователи соцсетей, однако, не оценили такого стремления.

"Люди не обнимают тех, кто их убивает", – писали Ситону пользователи.

Среди критиков работы художника был и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который назвал мурал "крайне оскорбительным для всех украинцев".

"Художник понятия не имеет о вторжении России в Украину, и разочаровывает то, что это [создание мурала] произошло без консультации с украинской общиной в Мельбурне", – написал Мирошниченко в своем Twitter.

Посол Украины в Австралии отметил, что изображение "создает чувство ложного равенства между жертвой и агрессором", и попросил немедленно удалить мурал.

В общественной организации Art for Ukraine сообщили, что заранее указывали Ситону на то, что его работа может быть воспринята негативно, но художник все равно решил нарисовать изображение.

Мурал пробыл на стене всего два дня, после чего художник его закрасил.

"Люди считают эту работу оскорбительной – ну, может, это действительно так", – сказал Ситон. 

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока. В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым.

Теги: Австралия, война, оккупация, художник, вторжение, жертвы, соцсети, украинцы, война России против Украины, конфликт, мурал, посол, соцсеть
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