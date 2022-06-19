В честь 80-летия Маккартни в Ливерпуле временно переименовали улицу, где расположен культовый для битломанов клуб

Издание уточняет, что Маккартни-стрит будет так называться лишь одну неделю – до 24 июня. Затем улице вернут ее прежнее название.

Кроме того, по данным Liverpool Echo, по случаю юбилея Маккартни переименуют не только улицу, но и зал для игры в бинго Mecca Bingo, расположенный на востоке Ливерпуля. Он станет называться Macca Bingo в честь прозвища музыканта.

"Спасибо за все прекрасные поздравления и теплые пожелания на мой день рождения", – ответил 18 июня в Twitter на этот и другие знаки внимания Маккартни.

Thanks for all the lovely greetings and warm wishes for my birthday - Paul



* by Mary McCartney pic.twitter.com/FCLb162pJX — Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 18, 2022