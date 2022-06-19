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КУЛЬТУРА

В честь 80-летия Маккартни в Ливерпуле временно переименовали улицу, где расположен культовый для битломанов клуб

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Полу Маккартни исполнилось 80 лет
Полу Маккартни исполнилось 80 лет
Фото: Paul McCartney / Instagram

Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни 18 июня отмечает 80-летие. Как сообщает британское издание Liverpool Echo, власти Ливерпуля решили в его честь переименовать улицу Мэттью-стрит, на которой находится клуб Cavern Club. Здесь ливерпульская четверка выступала на заре своей карьеры.

Издание уточняет, что Маккартни-стрит будет так называться лишь одну неделю – до 24 июня. Затем улице вернут ее прежнее название.

Кроме того, по данным Liverpool Echo, по случаю юбилея Маккартни переименуют не только улицу, но и зал для игры в бинго Mecca Bingo, расположенный на востоке Ливерпуля. Он станет называться Macca Bingo в честь прозвища музыканта.

"Спасибо за все прекрасные поздравления и теплые пожелания на мой день рождения", – ответил 18 июня в Twitter на этот и другие знаки внимания Маккартни.

Контекст:

Пол Маккартни был басистом, вокалистом, одним из авторов текстов и музыки группы The Beatles с 1960-го по 1970 год. После распада The Beatles в 1971 году он создал группу Wings, которая просуществовала до 1981 года. С тех пор сэр Пол занимается сольной музыкальной деятельностью. 14 июня 2008 года Маккартни дал бесплатный концерт на Майдане Незалежности в Киеве.

Сэр Пол в 80 лет продолжает гастролировать с концертами. С 28 апреля по 16 июня в рамках Got Back Tour Маккартни дал 16 концертов в США, а 25 июня будет хедлайнером на крупнейшем британском фестивале Glastonbury.

В первые дни после нападения РФ Маккартни выступил в поддержку Украины, а в первом же концерте Got Back Tour в городе Спокан (США) вышел на сцену с украинским флагом.

Теги: музыка, Великобритания, концерт, Ливерпуль, юбилей, The Beatles, Пол Маккартни, звезда, музыкант
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