В Дании продали кассету с неизданной песней Джона Леннона и Йоко Оно. Ее записали школьники более 50 лет назад

33-минутную аудиозапись сделали четверо датских подростков более 50 лет назад, за несколько месяцев до того, как The Beatles объявили о распаде коллектива. На этой записи есть интервью с Ленноном и Оно и песня, которая, как считается, никогда не выпускалась.

Главный датский аукционный дом Bruun Rasmussen оценил стоимость кассеты от $32 тыс. до $50 тыс. В итоге кассету продали в 19.52 по киевскому времени более чем за $58 тыс.

ВВС сообщила, что в 1970 году группа школьников отправилась на встречу с музыкантом и взяла у него интервью для школьной газеты. Во время беседы у Леннона спрашивали, как люди могут способствовать установлению мира во всем мире.

Во время встречи с датскими школьниками Леннон сыграл на гитаре и спел Give Peace A Chance, один из хитов The Beatles. Дуэтом с Оно Леннон исполнил короткую мелодию Radio Peace. Ее никогда не исполняли ранее, она не вошла в музыкальные альбомы.

Кассетную запись выставили на аукцион вместе с оригиналом школьной газеты и 23 фотографиями. Датский аукционист Алекса Брун Расмуссен сказала BBC, что подобные записи действительно очень редкие.