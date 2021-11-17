Внучатая племянница рассказала, что будет с наследством Виктюка

Виктюк умер год назад Фото из семейного архива

"Только его семья, а именно сестры Романа Григорьевича – моя тетя Кристина и моя бабушка Данута. Больше никто не претендует. Его московская квартира приватизирована и отошла семье, решаются юридические моменты. Пока [на нее] нет никаких планов. Все зависит от решения семьи, и пока это конфиденциальная информация", – отметила Виктюк.

Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить. Читайте полную версию интервью