Во Львове покажут личные вещи Виктюка, которые привезли из его московской квартиры

"Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать память о нем. И мы, его семья и друзья, намерены продолжать эту деятельность. Надеюсь, она будет интересна еще кому-то. Очень рассчитываем на поддержку зрителей и ценителей творчества Виктюка. Мы планировали к годовщине смерти Романа Григорьевича открыть в Первом театре во Львове выставку "Браво, Виктюк!". Воссоздать атмосферу дома Виктюка, показать его рабочее место (стол и кресло), творческие записки, карандаши и ручки, а также его необычайные пиджаки, музыку из его фонотеки, фотографии постановок, оригиналы фотографий из архива семьи. Все вещи, которыми пользовался Виктюк, были доставлены из Москвы. Это то, чего раньше не видели в Украине", – отметила Виктюк.

По ее словам, "фишкой" выставки должен стать запах.

"Те, кто знаком с Романом Григорьевичем лично, знают, насколько сильно он любил парфюмерию, знают его уникальный запах. На выставке будет 10 парфюмов из коллекции Виктюка. Посетители смогут не только больше узнать об этих запахах, но и нанести парфюм на специальную бумагу и взять с собой частичку Виктюка. Но поскольку во Львове продлили карантинные мероприятия, выставка и другие памятные мероприятия переносятся. Точную дату мы сообщим позднее", – уточнила Виктюк.

Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить. Читайте полную версию интервью