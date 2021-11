Во Львове покажут личные вещи Виктюка, которые привезли из его московской квартиры

"Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать память о нем. И мы, его семья и друзья, намерены продолжать эту деятельность. Надеюсь, она будет интересна еще кому-то. Очень рассчитываем на поддержку зрителей и ценителей творчества Виктюка. Мы планировали к годовщине смерти Романа Григорьевича открыть в Первом театре во Львове выставку "Браво, Виктюк!". Воссоздать атмосферу дома Виктюка, показать его рабочее место (стол и кресло), творческие записки, карандаши и ручки, а также его необычайные пиджаки, музыку из его фонотеки, фотографии постановок, оригиналы фотографий из архива семьи. Все вещи, которыми пользовался Виктюк, были доставлены из Москвы. Это то, чего раньше не видели в Украине", – отметила Виктюк.

По ее словам, "фишкой" выставки должен стать запах.

"Те, кто знаком с Романом Григорьевичем лично, знают, насколько сильно он любил парфюмерию, знают его уникальный запах. На выставке будет 10 парфюмов из коллекции Виктюка. Посетители смогут не только больше узнать об этих запахах, но и нанести парфюм на специальную бумагу и взять с собой частичку Виктюка. Но поскольку во Львове продлили карантинные мероприятия, выставка и другие памятные мероприятия переносятся. Точную дату мы сообщим позднее", – уточнила Виктюк.

Контекст:

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН".

Умер Виктюк 17 ноября 2020 года в Москве в возрасте 84 лет в больнице после госпитализации с коронавирусом.

Похоронили Романа Виктюка во Львове под песню "Show Must Go On" и бурные овации.

В октябре 2021 года Театр Романа Виктюка в Москве организовал платные экскурсии "Неизвестный Виктюк" в квартиру режиссера.