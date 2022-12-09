Надо развивать трансплантологию и реабилитацию военных – директор департамента здравоохранения Черновицкой ОВА Свестун

Наталья Свестун: Стоимость медицинских услуг по трансплантации оплачена государством учреждениям здравоохранения в 2022 году в полном объеме Фото: focus.ua

"Мы должны развивать трансплантологию, увеличивать количество трансплантаций. Для меня развитие системы здравоохранения – это возможность получения инновационных методов лечения без выезда за границу. Задачей является наращивание количества проведенных трансплантаций, а за каждой операцией – спасенная жизнь. Стоимость медицинских услуг по трансплантации оплачена государством учреждениям здравоохранения в 2022 году в полном объеме", – отметила Свестун.

Она подчеркнула, что украинцы имеют доступ к поиску донора и получению трансплантата через реестр потенциальных доноров, что в разы увеличивает шансы на возможность проведения такого лечения.

Руководитель департамента отметила, что также необходимо обеспечивать качественную реабилитацию военным, в том числе психологическую.

Свестун добавила, что в области на случай обострения энергетического кризиса у всех стационарных учреждений здравоохранения есть генераторы для бесперебойной работы, оказания помощи, проведения операций и ведения родов, также отработаны маршруты пациентов при частичном и полном блэкауте.

"Но как можно быстрее в области необходимо реформировать отрасль и выстраивать состоятельную сеть здравоохранительных учреждений, которые будут оказывать качественную доступную медицинскую помощь. Это общая задача, которую решает Черновицкий ОВА вместе с руководителями заведений, мэрами и председателями ОТО, руководством Черновицкого областного совета и депутатским корпусом. Потому что 12 больниц на Буковине остаются финансово несостоятельными и не могут за свой счет обеспечивать медикам заработную плату. Сейчас эти учреждения получают дополнительные средства по пакету дофинансирования от НСЗУ", – сообщила она.

По словам Свестун, помощь оказывает и профильное министерство, и благотворители.

"Мы уже получаем от Минздрава необходимое оборудование, и есть договоренности о следующих шагах не только от министерства, но и о гуманитарной и благотворительной помощи", – рассказала глава департамента.