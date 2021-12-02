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Украинцы чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн – исследование "Дарницы"

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Сравнение цен на лекарства перед их покупкой, исходя из данных Gradus Research, является очень распространенным трендом
Сравнение цен на лекарства перед их покупкой, исходя из данных Gradus Research, является очень распространенным трендом
Фото: darnitsa.ua

Около 83% украинцев предпочитают самостоятельно ходить в аптеку и только 15% заказывают лекарства с доставкой, свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, проведенного по заказу фармацевтической компании "Дарница", сообщает пресс-служба компании.

Социологи опросили 1500 граждан всех возрастов, 61% опрошенных из тех, кто ходит в аптеки, ответили, что время от времени пользуются услугой предварительного бронирования препаратов.

"Основными барьерами для заказа лекарственных препаратов через интернет с доставкой на дом являются нежелание платить за доставку лекарств (46%) и отсутствие потребности в доставке из аптеки из-за ее близости (38%)", – сказано в сообщении компании.

Среди преимуществ интернет-заказов опрошенные называли возможность получить необходимые лекарства, не выходя из дома, особенно во время болезни, и сделать заказ независимо от времени суток.

Услуга бронирования пользуется широкой популярностью из-за таких факторов, как постоянное наличие необходимых препаратов на полках аптек, а также привычки ходить в аптеки самостоятельно и общаться с фармацевтами. Респонденты назвали и преимущества бронирования: 65% граждан, пользующихся этой услугой, ценят возможность сравнить цены в разных аптеках, а 70% – возможность получить скидку за предварительный заказ.

Сравнение цен на лекарства перед их покупкой, исходя из данных Gradus Research, является очень распространенным трендом.

"83% покупателей лекарственных препаратов обычно сравнивают цены на лекарства перед покупкой, – отмечает "Дарница". – Просмотр цен на специализированных интернет-сайтах (72%) является основным способом такого сравнения".

Теги: соцопрос, лекарства, покупки, Darnitsa Group
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