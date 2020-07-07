В аптеках завершуються "Пудові знижки у важкі часи"

Роботизовані аптеки підготували спеціальні пропозиції для покупців різного віку. До 15 липня 2020 року діятимуть знижки на більше, ніж 200 товарів.

Якщо хочете зекономити на аптечних товарах, скористайтесь спеціальною пропозицією фармбрендів "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка". Тільки з 01 червня по 15 липня 2020 року ці аптеки роблять знижки* до 40%. Поповнюйте домашню чи дорожню аптечку потрібними товарами по акції.

"Пудові знижки у важкі часи" допоможуть кожному. Якщо плануєте подорожувати з малюком, придбайте засоби гігієни, препарати проти алергії, а також дитячі пюре й каші з великими знижками. Дорослим у дорозі можуть знадобитись противірусні препарати, ліки від печії та болю в горлі. Якщо ви давно планували придбати систему контролю рівня глюкози у крові, зараз це можна зробити зі знижкою. Роботизовані аптеки підготували спеціальні пропозиції для покупців різного віку. До 15 липня 2020 року діятимуть знижки на більше, ніж 200 товарів. Можете звернутись до провізора, щоб дізнатись, скільки та на чому роботизовані аптеки пропонують зекономити. "Пудові знижки у важкі часи" роблять ціни легшими до 40%.

Аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка" називають роботизованими тому, що там працює помічник PharmBot. Він розставляє товари на полиці, віддає потрібну упаковку провізорові за сім секунд, завдяки чому відвідувачі швидше роблять покупки та повертаються до своїх справ. На відміну від людини, аптечний робот PharmBot не помиляється. Навіть під кінець робочого дня відвідувачі отримують бездоганний сервіс та швидке обслуговування.

Щоб подякувати покупцям за довіру, роботизовані аптеки не тільки проводять акцію, а й запроваджують програму лояльності "Лайк". Кожен зареєстрований відвідувач отримує на бонусний рахунок 1% від вартості придбаних товарів. Потім ці зарахування можна витратити під час наступних покупок. Програма лояльності "Лайк" діє в аптеках "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка". Реєструйтесь і збирайте бонуси.

Роботизовані аптеки віддають пудові знижки у важкі часи. Скористайтесь останньою можливістю придбати акційні товари до 40% дешевше. Акція завершиться вже 15 липня 2020 року. Отримуйте більше переваг, якщо зареєструєтесь у програмі лояльності "Лайк". Так можна додатково отримати один відсоток від суми покупки.

ВИДЕО

Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.