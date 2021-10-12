Чтобы предотвратить локдаун в Киеве, жителям нужно вакцинироваться от COVID-19 – замглавы КГГА

В Киеве от коронавируса привили более 900 тыс. человек

Она отметила, что большинство болеющих COVID-19 сейчас не вакцинированы.

"Статистика пока неутешительна: в столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных – по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предупредить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", – заявила Старостенко.

Замглавы КГГА сообщила, что в городе хватает ресурсов для проведения массовой вакцинации. Она призвала всех прививаться.