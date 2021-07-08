"Честные люди за свои деньги". Депутат показала доказательства подкупа участников митинга под КГГА

Алина Михайлова: Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня Фото: Alina Mykhailova / Facebook

"Честные люди. Честные люди за свои деньги. Я бы именно так назвала сегодняшний митинг возле Киевсовета. Вы хотели доказательства? Вот они, специально для крикунов, которые весь день прыгали мне "в лицо", хорошо зафиксированы", – написала она.

Михайлова отметила, что протестующие получили от организаторов деньги за то, чтобы создать видимость несогласия со сносом киосков в столице.

"Протестовали люди против проекта решения по МАФам, который сегодня не включили в повестку дня сессии. Прямая демократия "в деле". Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня", – заявила депутат.