"Это свидетельство поддержки Украины". Кличко рассказал, что получил звание почетного члена Европейского комитета регионов

"От Европейского комитета регионов как мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины получил звание почетного члена этой организации. Это впервые, когда Европейский комитет регионов представляет такое почетное членство. Для меня большая честь получить такое звание. И, уверен, это свидетельство поддержки европейским самоуправлением борьбы украинцев за свою землю и ценности, поддержки местного самоуправления в Украине", – заявил Кличко.

Также, по его словам, в официальном письме Европейский комитет регионов отметил смелость всех украинских городских голов, которые по всей стране спасают жизнь, доставляют помощь людям, защищают семьи, борются за лучшее будущее, основанное на демократии и свободе.

В своем Telegram Кличко опубликовал официальное письмо от Европейского комитета регионов.