Кличко: Париж еще раз засвидетельствовал свою дружбу и поддержку Киева

"Хочу поблагодарить наших французских партнеров! Совет Парижа единогласно поддержал присвоение Киеву звания почетного гражданства. Предоставлением этого звания впервые в истории – городу Париж еще раз засвидетельствовал свою дружбу и поддержку столицы Украины – государства, которое сегодня борется за свою независимость и свободу", – написал Кличко.

Контекст:

Мэрия Парижа единогласно проголосовала за присвоение столице Украины Киеву "почетного гражданства", впервые предоставив такой статус городу. Об этом 22 марта сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Мэрия также единогласно проголосовала за исключительную экстренную помощь в размере €1 млн в пользу ассоциаций и неправительственных организаций, которые помогают Украине и работают над приемом украинских беженцев в Париже.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.