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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Барселоны передаст спецтехнику для нужд Киева – Кличко

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Кличко в разговоре с мэром Барселоны отметил, что война касается каждого европейца
Кличко в разговоре с мэром Барселоны отметил, что война касается каждого европейца
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с мэром Барселоны Адой Колау. Она заверила, что Барселона продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и передаст городу спецтехнику. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня пообщался онлайн с мэром Барселоны Адой Колау. Она отметила, что понимает, что действительно происходит в Украине. И акцентировала внимание на политической поддержке Киева и Украины. А также засвидетельствовала готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь Киеву. Из необходимого я назвал медикаменты, защитное снаряжение для медиков и спасателей, средства гражданской защиты населения. А также моя коллега пообещала, что Барселона передаст спецтехнику для нужд Киева", – рассказал Кличко.

В разговоре с коллегой он отметил, что война касается каждого европейца, ведь Россия бросила вызов всему цивилизованному миру.

"Подчеркнул, что украинцы, которые героически защищают свою землю, отстаивают сегодня принципы и свое право жить в демократической стране, а не в диктатуре Путина. Война, с которой Россия пришла в Украину, касается каждого гражданина Европы. Потому что Россия бросила вызов европейским ценностям демократии и свободы. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку и помощь Украине. И призываю к дальнейшему давлению на Россию – экономическому и политическому", – подытожил мэр столицы.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/519848802842116


Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Барселона, Испания, помощь, война России против Украины
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