Мэр Барселоны передаст спецтехнику для нужд Киева – Кличко

"Сегодня пообщался онлайн с мэром Барселоны Адой Колау. Она отметила, что понимает, что действительно происходит в Украине. И акцентировала внимание на политической поддержке Киева и Украины. А также засвидетельствовала готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь Киеву. Из необходимого я назвал медикаменты, защитное снаряжение для медиков и спасателей, средства гражданской защиты населения. А также моя коллега пообещала, что Барселона передаст спецтехнику для нужд Киева", – рассказал Кличко.

В разговоре с коллегой он отметил, что война касается каждого европейца, ведь Россия бросила вызов всему цивилизованному миру.

"Подчеркнул, что украинцы, которые героически защищают свою землю, отстаивают сегодня принципы и свое право жить в демократической стране, а не в диктатуре Путина. Война, с которой Россия пришла в Украину, касается каждого гражданина Европы. Потому что Россия бросила вызов европейским ценностям демократии и свободы. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку и помощь Украине. И призываю к дальнейшему давлению на Россию – экономическому и политическому", – подытожил мэр столицы.



Война России против Украины. Главное (обновляется)