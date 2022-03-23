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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко поблагодарил партнеров из Мюнхена за 15 вагонов гуманитарной помощи Киеву

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Кличко рассказал городскому совету Мюнхена о потребностях Киева и поблагодарил за помощь
Кличко рассказал городскому совету Мюнхена о потребностях Киева и поблагодарил за помощь
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в заседании городского совета Мюнхена в режиме онлайн и поблагодарил за оказанную помощь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня по приглашению немецких партнеров выступил онлайн перед полным собранием городского совета Мюнхена – города-побратима Киева. Наши города давно связывают тесные отношения и активное сотрудничество. Поддерживает Мюнхен украинскую столицу и в это критическое для нашего государства время, когда Украина сражается за свою независимость и свободу. Я поблагодарил за то, что с начала марта Мюнхен уже предоставил Киеву 15 вагонов гуманитарной помощи", – сообщил Кличко.

Он рассказал немецким партнерам о срочных нуждах столицы.

"Также отметил, что Киеву сегодня необходимы пожарно-спасательная техника и оборудование, машины скорой помощи, средства защиты гражданского населения – маски, противогазы, медикаменты. А также средства защиты для медиков и спасателей, работающих на ликвидации последствий обстрелов украинской столицы. Наши немецкие друзья пообещали дальнейшую помощь и поддержку. И выразили восхищение мужеством и отвагой украинцев, борющихся сегодня за демократические принципы и свое будущее", – рассказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул необходимость усилить давление на Россию.

"Отдельно я отметил необходимость усиления экономического и политического давления на РФ. Потому что Россия сегодня угрожает безопасности всей Европы и цивилизованного мира. Это, я думаю, уже всем понятно. И мир должен объединить усилия в борьбе с осатаневшим агрессором", – резюмировал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/519149156245414

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. 

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

По состоянию на 21 марта в Киеве в результате обстрелов были повреждены более 70 жилых домов

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, помощь, Мюнхен, обстрелы, война России против Украины
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