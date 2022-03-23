Кличко поблагодарил партнеров из Мюнхена за 15 вагонов гуманитарной помощи Киеву

"Сегодня по приглашению немецких партнеров выступил онлайн перед полным собранием городского совета Мюнхена – города-побратима Киева. Наши города давно связывают тесные отношения и активное сотрудничество. Поддерживает Мюнхен украинскую столицу и в это критическое для нашего государства время, когда Украина сражается за свою независимость и свободу. Я поблагодарил за то, что с начала марта Мюнхен уже предоставил Киеву 15 вагонов гуманитарной помощи", – сообщил Кличко.

Он рассказал немецким партнерам о срочных нуждах столицы.

"Также отметил, что Киеву сегодня необходимы пожарно-спасательная техника и оборудование, машины скорой помощи, средства защиты гражданского населения – маски, противогазы, медикаменты. А также средства защиты для медиков и спасателей, работающих на ликвидации последствий обстрелов украинской столицы. Наши немецкие друзья пообещали дальнейшую помощь и поддержку. И выразили восхищение мужеством и отвагой украинцев, борющихся сегодня за демократические принципы и свое будущее", – рассказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул необходимость усилить давление на Россию.

"Отдельно я отметил необходимость усиления экономического и политического давления на РФ. Потому что Россия сегодня угрожает безопасности всей Европы и цивилизованного мира. Это, я думаю, уже всем понятно. И мир должен объединить усилия в борьбе с осатаневшим агрессором", – резюмировал Кличко.

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