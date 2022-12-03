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КИЕВ

ГБР провело обыски в двух департаментах администрации Кличко. Дело касается договора на строительство спортплощадки, подписанного в 2015 году

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В ГБР утверждают, что чиновники злоупотребили властью
В ГБР утверждают, что чиновники злоупотребили властью
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

В Киевской городской государственной администрации прошла выемка документов в рамках следствия по делу о нецелевом использовании рекреационных земель и злоупотреблении властью. Об этом Государственное бюро расследований Украины сообщило 3 декабря в Telegram.

Следственные действия прошли в помещениях двух департаментов КГГА. Дело касается использования территории одного из парков Киева, говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что в 2015 столичные власти заключили договор с одним из предприятий о строительстве в парке спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, за 7 лет фирма не выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме. 

"Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма вложений по инвестиционному договору составляет почти 149 млн гривен", – проинформировали в ГБР.

Там отмечают, что зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка.

Статья, по которой против чиновников КГГА открыто уголовное производство, касается злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Теги: КГГА, инвестиции, следствие, парк, ГБР
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