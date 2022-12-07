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КИЕВ

Из Берлина Киеву передадут четыре двухэтажных автобуса

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Перед отправкой в Киев автобусы прошли подготовку в ремонтных мастерских
Перед отправкой в Киев автобусы прошли подготовку в ремонтных мастерских
Фото: urban-transport-magazine.com (иллюстративное)

Компания Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), которая является крупнейшим коммунальным перевозчиком в Берлине, передает Киеву четыре двухэтажных автобуса. Об этом сообщила пресс-служба компании 5 декабря.

Эти автобусы использовались в Берлине в течение 12 лет, сообщил операционный директор BVG Рольф Эрфурт. Перед отправкой в Киев они прошли подготовку в ремонтных мастерских BVG.

"Мы надеемся, что они еще долго будут продолжать лояльно обслуживать киевлян", – сказал Эрфурт.

Компания также передала запчасти для трамваев Tatra в подарок "Львовэлектротрансу".

Сенатор по финансовым вопросам Берлина Даниэль Везенер отметил, что с начала полномасштабной войны общественная инфраструктура в Украине подвергалась целенаправленным атакам со стороны российской армии и в результате сильно пострадала.

"Немецкая столица твердо стоит на стороне украинской столицы... Мы помогаем через правительство штата и государственные компании", – сказала мэр Берлина Франциска Гиффай, отметив, что это уже не первая помощь от ее города Киеву.

Контекст:

В начале ноября мэр города Виталий Кличко объявил о замене троллейбусов на всех маршрутах в городе автобусами для экономии электроэнергии. 

В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия электроснабжения в Киеве автобусы будут работать на всех маршрутах наземного транспорта, проезд будет бесплатным, анонсировал Кличко.

Теги: Киев, транспорт, Германия, Берлин, автобус, общественный транспорт
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