Из Берлина Киеву передадут четыре двухэтажных автобуса

Эти автобусы использовались в Берлине в течение 12 лет, сообщил операционный директор BVG Рольф Эрфурт. Перед отправкой в Киев они прошли подготовку в ремонтных мастерских BVG.
"Мы надеемся, что они еще долго будут продолжать лояльно обслуживать киевлян", – сказал Эрфурт.
Компания также передала запчасти для трамваев Tatra в подарок "Львовэлектротрансу".
Сенатор по финансовым вопросам Берлина Даниэль Везенер отметил, что с начала полномасштабной войны общественная инфраструктура в Украине подвергалась целенаправленным атакам со стороны российской армии и в результате сильно пострадала.
"Немецкая столица твердо стоит на стороне украинской столицы... Мы помогаем через правительство штата и государственные компании", – сказала мэр Берлина Франциска Гиффай, отметив, что это уже не первая помощь от ее города Киеву.
В начале ноября мэр города Виталий Кличко объявил о замене троллейбусов на всех маршрутах в городе автобусами для экономии электроэнергии.
В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия электроснабжения в Киеве автобусы будут работать на всех маршрутах наземного транспорта, проезд будет бесплатным, анонсировал Кличко.