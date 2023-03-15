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Киев и Вроцлав подписали соглашение о сотрудничестве – Кличко

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Виталий Кличко: Мы продолжим сотрудничество наших городов
Виталий Кличко: Мы продолжим сотрудничество наших городов
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Киев и один из крупнейших польских городов Вроцлав подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в послевоенном восстановлении Киева. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским городом Вроцлавом. Сегодня во время онлайн-общения я поблагодарил мэра Вроцлава Яцека Сутрика за помощь властей и общины его города украинской столице. За поддержку Киева, гуманитарную помощь и экономическую. Мы продолжим сотрудничество наших городов – экономическое, культурное, а также – в будущем восстановлении инфраструктуры Киева и Украины", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с начала широкомасштабного вторжения России Вроцлав принял 150 тысяч украинских беженцев, в том числе 80 тысяч детей. Кроме того, летом украинские дети ездили во Вроцлав на оздоровление.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Польша, беженцы, помощь, Вроцлав, соглашение, сотрудничество, мэр
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