Киев и Вроцлав подписали соглашение о сотрудничестве – Кличко

"Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским городом Вроцлавом. Сегодня во время онлайн-общения я поблагодарил мэра Вроцлава Яцека Сутрика за помощь властей и общины его города украинской столице. За поддержку Киева, гуманитарную помощь и экономическую. Мы продолжим сотрудничество наших городов – экономическое, культурное, а также – в будущем восстановлении инфраструктуры Киева и Украины", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с начала широкомасштабного вторжения России Вроцлав принял 150 тысяч украинских беженцев, в том числе 80 тысяч детей. Кроме того, летом украинские дети ездили во Вроцлав на оздоровление.