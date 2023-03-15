Польские спецназовцы охраняли украинскую делегацию на переговорах в Беларуси – СМИ

Как отмечают журналисты, украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым вылетела в Беларусь из Белой Подляски на вертолете S-70i Black Hawk авиационной группы польской воинской части спецназначения GROM.

Как сообщили источники в правительстве Польши, защитой украинцев по пути в Беларусь уже занимались операторы военной комендатуры из Люблинца, которые задолго до войны сотрудничали с украинским спецназом.

Издание пишет, что полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны контролировали тогдашний руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и замглавы МИД Марцин Пшидач.

В свою очередь, за рейсы украинской делегации и Абрамовича на переговоры из польского села Ясенки под Жешувом в Анкару отвечал тогдашний министр в канцелярии президента Анджея Дуды – Якуба Кумоха.

"В начале марта было неясно, могут ли украинцы, летящие в Беларусь на переговоры, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенную гарантию, что они вернутся невредимыми", – рассказал один из участников событий.

Военнослужащие, участвовавшие в полетах, подтверждают, что риски были просчитаны, также было проанализировано, как реагировать на сценарий, когда есть угроза военным из страны НАТО.

Собеседник польского издания отметил, что причиной привлечения Польши к переговорам была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, "начнут говорить по-настоящему". Однако, по словам собеседника, после первых переговоров стало ясно, что это была иллюзия.

При этом официально те события никто не подтвердил.