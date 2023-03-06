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Арестович об изначальных требованиях россиян: Мы им ржали в лицо и рассказывали, что они сумасшедшие

 
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Арестович: Нашему правительству, президенту нужно было продемонстрировать, что мы вменяемые люди, мы готовы говорить
Арестович: Нашему правительству, президенту нужно было продемонстрировать, что мы вменяемые люди, мы готовы говорить
Фото: president.gov.ua

Требования, которые Россия выдвигала в начале полномасштабной войны, весной 2022 года, вызывали смех у украинской стороны. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента.

По информации Гордона, Россия тогда требовала от Украины отказаться от Крыма и Донбасса и официально признать их территорий России, отказаться от вступления в Североатлантический альянс и ЕС, сделать русский язык вторым государственным, провести разоружение, предоставить "какие-то преференции" Русской православной церкви, а также "[организовать] выборы через месяц-два".

"Да, очень похоже. Именно это они выставляли нам в требованиях в марте на переговорах. Это изначальная позиция, – сказал Арестович.  Мы им ржали в лицо и рассказывали, что "вы сумасшедшие", и постепенно отбивали все это обратно. В конце концов, к стамбульской встрече из требований практически ничего не осталось. Они уже были зайчиками... Уже ничего не хотели: ни русского языка, ни церкви, ни всего остального".

Арестович признался, что абсолютно не верил в успех переговоров, но отметил, что для Украины было важно показать, что она настроена на диалог. 

"Я прекрасно понимал, что очень многие силы в мире – на Западе – мечтают, чтобы эти переговоры были. Им нужен был период консультаций, чтобы своих скептиков уговорить. И нашему правительству, президенту нужно было продемонстрировать, что мы вменяемые люди, мы готовы говорить. Потому что, напоминаю, в марте поддержка всего мира была абсолютно не очевидна и общественное мнение абсолютно не очевидно. Сейчас мало кто помнит, но первый "Рамштайн" 15 мая вообще-то был (на самом деле контактная группа по вопросам обороны Украины впервые встретилась 26 апреля. "ГОРДОН"). Из-под Киева, из-под Чернигова и Сум они ушли 3 апреля, а первый "Рамштайн" – 15 мая. И до этого было абсолютно не очевидно, что нас будут поддерживать в финансовом и военном отношении", – напомнил бывший советник Офиса президента. 

Он сказал, что в апреле у сил обороны Украины практически закончились боеприпасы, "уже не было ничего", и Украине жизненно важно было "демонстрировать вменяемость" и доказывать, что "мы адекватные люди, которые слушают партнеров". 

"А партнеры – даже те, которые изначально были за нас, – в это время преодолевали тяжелейшее сопротивление оппозиции, пророссийских сил, сомневающихся, скептиков у себя в парламентах, в своих политических элитах. И эти переговоры были необходимы. Их предложили вечером 24 февраля россияне – не мы. Мы не хотели. Но после консультаций партнеры, я так понимаю, нам сказали: "Продемонстрируйте вменяемость. Что вы готовы, что вы адекватны". Потому что тогда лозунги "победа до последнего украинца", "победим Россию и выгоним", как сейчас, абсолютно не воспринимались в мире. Скептицизм сквозил в каждом звонке, в каждой консультации, в каждом запросе журналиста. И помощь была далеко не очевидна", – сказал Арестович.

Он отметил, что тогда Россия "изо всех сил" пыталась сформировать на Западе мнение, что украинцы "неадекватны и неспособны к самоуправлению", Украине нужно было этот миф опровергнуть.

"Вы знаете, как современный мир устроен: он про переговоры, про мир. Мир и переговоры. Даже когда у вас убивают детей, по 150 ракет в сутки сыплется на голову – все равно мир и переговоры. И мы показали, что готовы к миру и переговорам", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись на ее территорию с разных направлений. Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россиян вытеснили из северных областей, осенью силы обороны Украины деоккупировала часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Сейчас основные бои идут на востоке страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

По данным ZN.UA, сразу после полномасштабного вторжения Россия выдвинула Украине шесть ультимативных требований: отказ от движения в НАТО; статус второго государственного для русского языка; признание оккупированного Крыма "российским", а также признание "независимости" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" в админграницах Донецкой и Луганской областей; так называемая денацификация, она предполагает запрет деятельности "ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций", а также отмену действующих законов "о героизации нацистов и неонацистов" (при этом законов, где были бы прописаны такие нормы, в Украине нет); "демилитаризация", предполагающая отказ от наступательных вооружений. Путин настаивал, чтобы первые пять требований были закреплены в Конституции, выяснило издание.

В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, переговоры, Алексей Арестович, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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