Польша опубликует доказательства подкупа евродепутатов российскими спецслужбами – Моравецкий

"Сегодня мы знаем, что российские следы появились и в коррупции депутатов Европарламента. Наш министр внутренних дел скоро обнародует документы о влиянии российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", – сказал Моравецкий.

На вопрос, идет ли речь о польских депутатах Европарламента, премьер уточнил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".

Моравецкий отметил, что многие неосознанно становятся рупорами российской пропаганды. Министр напомнил попытки Беларуси атаковать польскую границу потоками нелегальных мигрантов, попытки которых попасть в Польшу жестко пресекались.

"Это была попытка подорвать целостность Евросоюза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия напала на Украину, мы больше не могли принимать украинских беженцев. Эта попытка не удалась, но, к сожалению, на стороне оппозиции все еще есть журналисты и политические активисты, которые этого не понимают", – сказал Моравецкий.