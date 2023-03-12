Польша опубликует доказательства подкупа евродепутатов российскими спецслужбами – Моравецкий

"Сегодня мы знаем, что российские следы появились и в коррупции депутатов Европарламента. Наш министр внутренних дел скоро обнародует документы о влиянии российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", – сказал Моравецкий.
На вопрос, идет ли речь о польских депутатах Европарламента, премьер уточнил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".
Моравецкий отметил, что многие неосознанно становятся рупорами российской пропаганды. Министр напомнил попытки Беларуси атаковать польскую границу потоками нелегальных мигрантов, попытки которых попасть в Польшу жестко пресекались.
"Это была попытка подорвать целостность Евросоюза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия напала на Украину, мы больше не могли принимать украинских беженцев. Эта попытка не удалась, но, к сожалению, на стороне оппозиции все еще есть журналисты и политические активисты, которые этого не понимают", – сказал Моравецкий.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.