Кличко: Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве не меняется, за сутки – 563 новых случая

Всего за время пандемии в Киеве по состоянию на 28 октября зарегистрировали 35 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 563 новых заболевших COVID-19, умерли от этой болезни 15, а выздоровел 221 пациент. Такие данные озвучил на брифинге 28 октября городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По информации, которую мы официально получили, динамика заболеваемости в нашем городе, к сожалению, не меняется", – констатировал он.

Среди 563 новых больных за 27 октября – 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 19 девочек от двух до 17 лет, 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 20 мальчиков от двух до 17 лет.

За прошедшие сутки госпитализированы 52 пациента, коронавирусом заразились 14 медиков.

Больше всего случаев заболевания 27 октября обнаружили в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 84 и в Соломенском – 80 случаев.

Кличко сообщил, что в стационарах столичных медучреждений сейчас лечатся 1866 больных с коронавирусом. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии 494 пациента, а 701 получает кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ.

Еще 146 пациентов лежат в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечат у 491 больного.

Кличко сам борется с коронавирусной инфекцией. Сегодня он говорил, что 26 октября получил повторный положительный тест на COVID-19.

Всего за время пандемии в Киеве зарегистрировали 35 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели от этой болезни 12 146 жителей столицы. COVID-19 унес жизни 721 киевлянина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной инфекции, из них 7474 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6755 пациентов с COVID-19, вылечились 148 642.