В Киеве с COVID-19 за сутки госпитализировали 10 человек

Больше всего новых случаев COVID-19 в украинской столице за сутки обнаружили в Деснянском, Шевченковском и Печерском районах.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки в Киеве было выявлено еще 95 случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, шесть мальчиков от трех до 14 лет. В числе заболевших – двое медиков.

За сутки госпитализировали 10 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых случаев обнаружили в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11 случаев) районах столицы.

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 129 человек умерли, 2748 – выздоровели.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.