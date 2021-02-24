Кличко на встрече с Разумковым: Киевсовет – единственный совет в стране, где невозможно неперсональное голосование

Мэр Киева Виталий Кличко показал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как система "Рада-4" помогает избежать кнопкодавства в Киевсовете.

Киевский городской голова Виталий Кличко показал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как в Киевсовете работает система голосования "Рада-4". Кличко отметил, что она делает невозможным неперсональное голосование депутатов, сообщает официальный сайт политика.

Мэр Киева показал Разумкову, как каждый депутат регистрируется при помощи именной карты, а голосовать может, только нажимая одновременно две кнопки на протяжении всей процедуры голосования – таким образом, никто не может голосовать за несколько человек, что возможно в системе "Рада-3", которая установлена в парламенте.

"Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата. Мы являемся единственным советом в стране, где невозможно неперсональное голосование. Ни разу с 2015 года, когда установили эту систему, у нас не было блокирования трибуны, драк или конфликтов. Если депутаты не согласны с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет – и нам нужно искать компромисс", – объяснил Кличко.

Он также рассказал, что в системе "Рада-4" есть пульты, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений Киевсовета и записаться на выступление. Разумков лично испытал систему "Рада-4".

"Система "Рада-3", работающая в парламенте, уже морально устарела. И ее нужно будет менять. Система в Киевсовете – это хороший пример предотвращения неперсонального голосования. Мы сейчас изучаем различные варианты технологий, которые можно было бы ввести в парламенте. В том числе и технологию, связанную с отпечатком пальца. Но мы также воплощаем варианты постоянных изменений нынешней системы – как компромиссный вариант, чтобы не тратить лишние бюджетные средства", – заявил спикер.

Киевсовет – первый и пока единственный представительский орган местного самоуправления в Украине, который установил систему для голосования "Рада-4" в 2015 году.