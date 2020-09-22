Кличко открыл трехэтажный "Зоопаркинг" на 435 мест

Трехэтажный парковочный комплекс построили на территории хозяйственной зоны столичного зоопарка, чтобы разгрузить проспект Победы, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Это сегодня лучший муниципальный паркинг в Украине Фото: kiev.klichko.org

Киевский городской голова Виталий Кличко 22 сентября открыл парковочный комплекс, построенный в рамках реконструкции столичного зоопарка. Об этом сообщает сайт политика.

"Сегодня мы открываем трехэтажный "Зоопаркинг" на 435 паркомест. Вопрос создания этого объекта стоял давно. Именно поэтому с начала реконструкции Киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка – со стороны улицы Зоологической. Это сегодня лучший муниципальный паркинг в Украине", – заявил мэр Киева.

Он отметил, что территорию для паркинга освободили после демонтажа старых и аварийных помещений и переноса части зданий.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированными в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили семь зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система", – рассказал Кличко.

Попасть в зоопарк из паркинга можно через отдельную входную группу с кассой и автоматами, которые принимают и карты, и наличные. Мэр подчеркнул, что платежные терминалы и система управления паркингом изготовлены и установлены украинским предприятием.

"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. Места парковки для гостей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены три лифта, оборудован пандус и широкие проходы, туалет оснащен вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка", – перечислил он.

Кличко рассказал, что в ходе благоустройства территории вокруг стоянки также обустроили и велопарковку.