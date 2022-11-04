Кличко передал киевским спасателям 1000 современных спецкомбинезонов

Виталий Кличко: Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда Россия продолжает ядерный шантаж Фото: kyivcity.gov.ua

"Сегодня мы получили 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов. Они предназначены для защиты от химической, радиационной и биологической угрозы. Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда Россия продолжает ядерный шантаж", – отметил он.

500 защитных комбинезонов передали для Коммунальной аварийно-спасательной службы, 500 – для управления ГСЧС в Киеве. Общая стоимость комбинезонов – около 1,2 млн грн.

"Благодарим за поддержку неравнодушных людей и зарубежных партнеров, которые помогают нам выстоять в этой войне. Единение вокруг Украины, поддержка нашего государства – это залог победы над варварской агрессией России против Украины и ценностей цивилизованного мира", – подчеркнул Кличко.

Всего с начала широкомасштабной агрессии России против Украины Киев получил в качестве помощи от партнеров и благотворителей из Европы 32 пожарных автомобиля, 41 автобус и 38 "скорых". Еще 10 автобусов в скором времени прибудут в Киев, отметили в пресс-службе.