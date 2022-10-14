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Кличко подписал распоряжение об адресных выплатах ко Дню защитников и защитниц: кто их получит

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Ряд киевлян и переселенцев получат адресную помощь по распоряжению Кличко
Ряд киевлян и переселенцев получат адресную помощь по распоряжению Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

По распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко ко Дню защитников и защитниц киевляне определенных категорий и переселенцы получат адресную материальную помощь. Об этом сообщил департамент социальной политики КГГА.

Размер пособия будет составлять от 900 до 1500 грн, в зависимости от категории. Претендовать на эту выплату, предусмотренную программой "Турбота", могут киевляне и внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы и фактически проживают в Киеве.

Помощь в размере 1500 грн получат:

  • члены семей участников АТО, которые погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции;
     
  • члены семей участников Революции достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции достоинства;
     
  • члены семей добровольных участников АТО, в том числе волонтеров, погибших (пропавших без вести) или умерших в результате ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных во время участия в АТО;
     
  • члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, участвовавших в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

В размере 1100 грн:

  • киевляне, которые включены в список лиц, получивших тяжкие телесные повреждения, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

В размере 1000 грн:

  • участники АТО, которые находились непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
     
  • бойцы-добровольцы, защищавшие государственный суверенитет на востоке Украины;

  • киевляне, получившие во время Революции достоинства телесные повреждения средней тяжести.

В размере 900 грн:

  • участники Революции достоинства, получившие легкие телесные повреждения и обратившиеся за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Лица, которые относятся одновременно к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере. Лицам, которые находятся на полном государственном обеспечении, материальная помощь не выплачивается.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, социальные выплаты, помощь, переселенцы, перемещенные лица, пособия, погибшие
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