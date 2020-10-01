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Кличко посетил новый корпус клиники, где будут лечить от рака и COVID-19

В Киеве планируют построить новые медучреждения – в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах, рассказал городской голова столицы Виталий Кличко после визита в клинку "Оберіг", где в результате сотрудничества городских властей и инвестора появился новый корпус.

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Кличко посетил новый корпус больницы "Оберіг"
Кличко посетил новый корпус больницы "Оберіг"
Фото: kiev.klichko.org

1 октября мэр Киева Виталий Кличко посетил новый корпус клинки "Оберіг", который построили в результате сотрудничества городских властей и инвестора. Об этом он сообщил в Facebook. 

"Благодаря реализации этого инвестпроекта в Киеве появилось современное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира. Инвестор вложил в проект почти 1 млрд грн. Из них 13,6 млн грн – на развитие города: на улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования", – написал Кличко. 

Реализация проекта позволила создать 500 новых рабочих мест, добавил он. 

"В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также есть оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", – рассказал мэр столицы. 

Кроме того, добавил Кличко, в новом корпусе открыли отделение на 20 коек, где будут лечить от коронавирусной инфекции COVID-19.

"К инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, это строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах города", – добавил он. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/2730045487235342/

Теги: Виталий Кличко, медицина, инвестиции, конкурс, больница, инвестпроекты, коронавирус, мэр
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