Комиссия Киевсовета поддержала расширение аэропорта Киев

Предоставление международному аэропорту Киев дополнительного земельного участка позволит увеличить взлетно-посадочную полосу и принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью.

Cейчас в столичном аэропорту только одна взлетно-посадочная полоса и три терминала Фото: avianews.com

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 27 января поддержала выделение международному аэропорту Киев земельного участка для увеличения взлетно-посадочной полосы, сообщает Kiev 24.

"В планах аэропорта в ближайшие три – пять лет удлинить взлетно-посадочную полосу для приема более тяжелых воздушных судов", – говорил в 2019 году совладелец компании "Мастер-Авиа" Денис Костржевский в комментарии сайту ЦТС.

Kiev 24 отмечает, что сейчас в столичном аэропорту только одна взлетно-посадочная полоса и три терминала, максимальное количество пассажиров, которое могут принять Жуляны – около 3 млн человек в год.

"На заседании коллеги поддержали предоставление международному аэропорту Киев (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование, в результате чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью, что положительно повлияет на пассажиропоток в столице", – отметил глава комиссии Михаил Терентьев в Facebook.