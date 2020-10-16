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Марина Порошенко призвала киевские власти закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

Государственные органы власти фактически проиграли борьбу с пандемией коронавируса, так как центральная власть уже не способна управлять и контролировать ситуацию в стране, а местная не пытается выполнять рекомендации, в том числе отказалась начать каникулы в школах с 15 октября, как рекомендовало правительство, заявила Марина Порошенко, которая возглавляет список "Европейской солидарности" на выборах кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

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Марина Порошенко: Мы не имеем права потерять этот учебный год
Марина Порошенко: Мы не имеем права потерять этот учебный год
Фото: detector.media

Партия "Европейская солидарность" потребовала от киевской власти выделить средства из бюджета столицы, чтобы обеспечить учеников и учителей необходимыми для дистанционного обучения техническими средствами, заявила Марина Порошенко, которая возглавляет список "Европейской солидарности" на выборах кандидатов в депутаты Киевского городского совета. Об этом политсила сообщает на своей странице в Facebook.

Она добавила, что государственные органы власти фактически проиграли борьбу с пандемией коронавируса, так как центральная власть уже не способна управлять и контролировать ситуацию в стране, а местная не пытается выполнять рекомендации, в том числе отказалась начать каникулы в школах с 15 октября, как рекомендовало правительство.

"Киевские ученики сегодня массово пошли в школы, а председатель Госпотребслужбы Киева заявляет, что перед ними стоит задача "пассивно проиммунизировать детское население"! То есть инфицировать как можно большее количество детей? А через них – их семьи? И это в ситуации, когда Киев уже в "оранжевой" зоне, киевские больницы переполнены, а столица находится на пороге настоящего эпидемиологического коллапса. Вместе с тем дети и учителя продолжают болеть, а киевские школы постепенно закрываются на карантин", – сказала Порошенко.

"Европейская солидарность" потребовала от столичной власти немедленно упорядочить систему дистанционного обучения, а также обеспечить из местного бюджета столицы киевских школьников и учителей необходимыми электронными планшетами.

"Потому что мы не имеем права потерять этот учебный год. Это та важная инвестиция, которую должен начать Киев. Инвестиция в будущее нашего города", – убеждена Марина Порошенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2636690876580796&id=2245813635668524

На сегодня в Киеве закрыты на карантин восемь школ из-за случаев COVID-19 среди учителей, на дистанционном обучении сейчас – 598 классов в 182 школах. Всего в городе 579 школьников и 449 педагогов болеют COVID-19. В Киеве коронавирус подтвержден у 29,4 тыс. человек, 557 умерли, 10 475 выздоровели.

Теги: Киев, Марина Порошенко, карантин, учебный год, школьники, школы, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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