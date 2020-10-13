Более 5 тыс. классов в Украине находится на самоизоляции – Степанов

В Украине более 5 тыс. учебных классов ушли на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в школах. Об этом 13 октября во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Более 5 тыс. классов находится на дистанционном обучение, то есть на самоизоляции. Этот показатель постоянно меняется. Количество заведений, которые находятся полностью на самоизоляции, было 536, но меняется каждый день", – отметил министр.
11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, речь шла о переносе начала школьных каникул на 15 октября.
Шкарлет сообщил, что школам рекомендуют отправить детей на каникулы на период с 15-го по 30 октября, а высшие учебные заведения перевести на дистанционную форму обучения. Детские сады, отметил он, продолжат работать в обычном режиме и с соблюдением рекомендаций главного санврача и Минздрава.
Врио министра образования объяснил, что работу детских садов не ограничивают, так как дети дошкольного возраста наименее уязвимы к коронавирусной инфекции.
13 октября в Украине продлили адаптивный карантин до конца года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.
По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончалось 5122 пациента с COVID-19, вылечилось 116 562 человека.