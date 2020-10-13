Более 5 тыс. классов в Украине находится на самоизоляции – Степанов

Количество учебных заведений в Украине, которые полностью ушли на самоизоляцию, составляет 536, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине более 5 тыс. учебных классов ушли на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в школах. Об этом 13 октября во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Более 5 тыс. классов находится на дистанционном обучение, то есть на самоизоляции. Этот показатель постоянно меняется. Количество заведений, которые находятся полностью на самоизоляции, было 536, но меняется каждый день", – отметил министр.

11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, речь шла о переносе начала школьных каникул на 15 октября.