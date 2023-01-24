Метро на Виноградарь. Суд взыскал с генподрядчика более 139 млн грн

По данным прокуратуры, подрядчик незаконно разместил выделенные на строительство деньги на депозитном счете Фото: kyiv.gp.gov.ua

По данным прокуратуры, подрядчику перечислили бюджетные средства в качестве аванса по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Однако, как отмечает прокуратура, получив аванс, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банке. Как итог подрядчик получил в течение 2019 года проценты от размещения в сумме 139,1 млн грн.

В соответствии с действующим законодательством и условиями договора, подрядчик может использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.