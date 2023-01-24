Метро на Виноградарь. Суд взыскал с генподрядчика более 139 млн грн

По данным прокуратуры, подрядчику перечислили бюджетные средства в качестве аванса по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Однако, как отмечает прокуратура, получив аванс, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банке. Как итог подрядчик получил в течение 2019 года проценты от размещения в сумме 139,1 млн грн.
В соответствии с действующим законодательством и условиями договора, подрядчик может использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.
Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.
В сентябре 2021 года компания-подрядчик "Киевметрострой" попросила перенести завершение первой очереди строительства ветки метро минимум до весны 2023 года.
В ноябре 2021 года прокуратура Киева сообщила, что подрядчик строительства метро на Виноградарь использовал средства, которые ему предоставили, не по назначению.