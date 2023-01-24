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КИЕВ

Метро на Виноградарь. Суд взыскал с генподрядчика более 139 млн грн

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По данным прокуратуры, подрядчик незаконно разместил выделенные на строительство деньги на депозитном счете
По данным прокуратуры, подрядчик незаконно разместил выделенные на строительство деньги на депозитном счете
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о метро на Виноградарь и разрешил взыскать 139 млн грн с подрядчика строительства метро. Об этом Киевская городская прокуратура сообщила 24 января.

По данным прокуратуры, подрядчику перечислили бюджетные средства в качестве аванса по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Однако, как отмечает прокуратура, получив аванс, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банке. Как итог подрядчик получил в течение 2019 года проценты от размещения в сумме 139,1 млн грн.

В соответствии с действующим законодательством и условиями договора, подрядчик может использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.

В сентябре 2021 года компания-подрядчик "Киевметрострой" попросила перенести завершение первой очереди строительства ветки метро минимум до весны 2023 года.

В ноябре 2021 года прокуратура Киева сообщила, что подрядчик строительства метро на Виноградарь использовал средства, которые ему предоставили, не по назначению.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, метро, прокуратура, строительство, депозиты, законодательство, суд, Киевметрострой, метрополитен
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