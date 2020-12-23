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Москаленко: Киевский облсовет бюджет готовит тайно. Ни один депутат из нашей фракции его не видел

Если бюджет Киевской области примут "подпольно", то ни одна община, город или район не будут знать, с чем они начинают новый год, отметил депутат облсовета от фракции "За майбутнє" Ярослав Москаленко.

Ярослав Москаленко: Уверен, что нам сознательно не хотят показывать проект бюджета, чтобы мы не увидели, какой дерибан там готовят
Ярослав Москаленко: Уверен, что нам сознательно не хотят показывать проект бюджета, чтобы мы не увидели, какой дерибан там готовят 
Фото: kievvlast.com.ua

В Киевском областном совете скрывают от оппозиционных фракций проект бюджета области на следующий год, заявил в Facebook депутат от фракции "За майбутнє" Ярослав Москаленко.

"В повестке дня заседания отсутствует вопрос областного бюджета-2021, а он, поверьте мне, будет на сессии. Его внесут с голоса, и ирка", как рабы, проголосуют за него, не разбираясь по существу. Это печальная схема, которая очень часто использовалась под председательством бывшей главы облсовета [Анны] Стариковой и продолжалась, пока совет не объявил ей недоверие, а 12 депутатов фракции атьківщина" уже не могли этого терпеть и вышли из фракции. Это было в прошлой каденции. Такая же судьба ждет и [нынешнего главу облсовета Александра] Склярова, если луги народа" вовремя не поймут, с кем они связались под брендами атьківщини" и ОПЗЖ. Подчеркиваю, что бюджет готовят тайно. Ни я, ни один депутат из нашей фракции его не видели. Уверен, что нам сознательно не хотят показывать проект бюджета, чтобы мы не увидели, какой дерибан там готовят", – написал политик.

Он подчеркнул, что облсовет должен утвердить бюджет-2021 до Нового года.

"Если этого не произойдет, то область будет жить по старому бюджету. В любом случае, примут бюджет или нет, область входит в новый бюджетный год вслепую. Если бюджет примут так, как этого хочет "ширка" – подпольно, то ни одна община, город или район не знают, с чем они начинают новый год", – заявил Москаленко.

По словам депутата, коалиция боится, что главе облсовета объявят недоверие, поэтому она закладывает в повестку дня нарушение регламента.

"Как начала эта коалиция "Слуг", "Батьківщины" и ОПЗЖ c позорного избрания председателя облсовета, кулуарного распределения комиссий и развала демократии и свободного волеизъявления через контроль тайного голосования и давление на своих же партийцев, так теперь и продолжает свою работу. Позорным и незаконным образом. Сегодня получил повестку с проектом регламента, который стоит в ней и противоречит действующему законодательству, в первую очередь, в части объявления недоверия председателю. Вопреки закону, который утверждает, что для объявления недоверия председателю облсовета требуется простое большинство депутатов, в проекте прописано уже 2/3 от общего количества. Видно, коалиция боится, что их незаконно избранного председателя совета могут снести, но это, думаю, уже не от регламента зависит, а от действий председателя на своей должности. А действия его пока позорные", – утверждает он.

https://www.facebook.com/yarmoskalenko/posts/1841637222643497

Киевский областной совет избрал председателем депутата от "Слуги народа" Александра Склярова, за него проголосовали 44 депутата при 43 необходимых. Решение одобрили на заседании первой сессии восьмого созыва Киевского областного совета, сообщала 27 ноября пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В Киевском облсовете фракция "За майбутнє" и "Европейская солидарность" обвиняют коалицию в составе "Слуги народа", "Батьківщини" и ОПЗЖ в нарушении закона при избрании председателя совета и узурпации власти в облсовете. Москаленко подал по этому поводу иск в суд и заявление в прокуратуру.

Сегодня он сообщил, что против него распространили фейк – фото с изображением якобы депутатского обращения.

"Деятели" заслали от моего имени фейковое депутатское обращение с кучей ошибок, которое я якобы адресовал в Киевскую областную государственную администрацию. Я так понимаю, что разные информационные помойки следующим шагом должны "обстебать" мою грамотность. Тем, кто это рассылает, передаю большой "привет". Не дождетесь! Даже подпись не соответствует действительности", – написал Москаленко.

https://www.facebook.com/yarmoskalenko/posts/1841588352648384

Теги: бюджет, фейк, облсовет, Ярослав Москаленко, Киевский облсовет, За майбутнє
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