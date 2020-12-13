Мужчина повалил ханукию в центре Киева, полиция взялась за инцидент

Объединенная еврейская община Украины опубликовала видео, как житель Киева Андрей Рачок повалил ханукию на Контрактовой площади. В общине расценили эти действия как акт антисемитизма.

В Киеве на Контрактовой площади мужчина повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10-го до 18 декабря. Видео инцидента разместила в Telegram-канале 11 декабря Объединенная еврейская община Украины.

"Житель Киева Андрей Рачок сообщил, что таким способом показывает пример, "каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил: "Украинцы, мы – сила, жидам – могила", – рассказали в общине.

Видеозапись процесса Рачок опубликовал на своей странице в Facebook 10 декабря в 15.05, но спустя несколько часов он опубликовал извлечение из Единого реестра досудебных расследований Украины с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), добавили в организации.

Мужчина попытался повалить ханукию второй раз днем 11 декабря, но у него ничего не получилось, поскольку ее прикрепили к плитке.

Еврейская община расценила такие действия, как акт антисемитизма и планирует обратиться в полицию с просьбой возбудить дело по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции проверила место происшествия, рассказали 12 декабря в киевском управлении Нацполиции Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

"Личность правонарушителя оперативно установлена. Это 36-летний местный житель. […] Полиция жестко и мгновенно реагирует в рамках действующего законодательства на какие-либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам", – сказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.