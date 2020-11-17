Главный раввин Киева Маркович: Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей

Йонатан Биньямин Маркович: Мы должны объединиться, стать крепче и тогда не будем зависеть от того, что происходит в России или в США Фото: Хабад Любавич Киев - Chabad Lubavitch Kiev / Facebook

Очень многие из еврейской общины США голосовали за Байдена

– Думаю, вы согласитесь, что одна из самых важных мировых новостей последних недель – результаты президентских выборов в США. Важная потому, что это окажет влияние на большинство стран, в том числе на Украину. За кого вы болели во время предвыборной гонки – за бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена или действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа?

– Честно признаюсь, мы не вмешиваемся в политику. Это моя позиция не только относительно выборов в США, но и относительно недавних местных выборов в Украине. Мой учитель всегда советовал мне не вмешиваться в политику. Дружить с политиками как с людьми – да, вмешиваться в их профессиональную деятельность – нет.

Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей. Это неправильно.

– Но ведь именно президентство Трампа было самым благоприятным для Израиля, была концептуально пересмотрена американская политика на Ближнем Востоке. Вряд ли будущий президент США Байден продолжит политику предшественника…

– Это правда, политика Дональда Трампа принесла очень много преимуществ Израилю. С другой стороны, нельзя забывать, что я родился и живу в Украине. Это моя родина. Конечно, я много лет, почти всю жизнь, прожил в Израиле. Но моя родина – Украина. И не важно, Трамп ли это, Макрон или Меркель – я смотрю, что они сделали для Украины и людей, живущих в Украине. В эти дни это особенно важно.

Действующий президент США Дональд Трамп и будущий американский глава, инаугурация которого пройдет 20 января 2021 года, Джо Байден. Фото: ЕРА

– Насколько обоснованы подозрения, что с приходом в Белый дом Байдена для Израиля настанут не лучшие времена, поскольку восемь лет его вице-президентства были отмечены поддержкой со стороны США израильских врагов и оппонентов – Ирана и Палестины?

– Думаю, подобные опасения необоснованны. Говорю вам это, потому что знаю, а не по слухам или спекуляциям. Мой сват, главный раввин Вашингтона, знает внутреннюю политику США чуть больше, чем мы. Он много раз встречался с Байденом, когда тот был и вице-президентом, а до этого сенатором. Они много лет знакомы, имеют хороший контакт.

Я не уверен, что Байден продолжит политику Трампа по отношению к Израилю, его мнение чуть-чуть отличается, даже очень сильно отличается относительно еврейского и арабского народов. Но не могу сказать, что Байден будет однозначно хуже для Израиля.

Я разделяю ваши чувства, я тоже очень сильно обеспокоен, что теперь, с приходом нового президента США, будет и с Украиной, и с Израилем. Тем более что сейчас по всему миру политики декларируют одно, а действуют по-другому.

– Еврейская община в США приняла проигрыш Трампа на выборах?

– Очень многие из еврейской общины США голосовали за Байдена.

– Почему?

– Так вышло, это политика. Все, что касается политики, меняется в зависимости от того, где люди живут, что слышат, какие телеканалы смотрят, какие газеты читают. СМИ вообще имеют очень сильное влияние на людей, они формируют общественное мнение.

Вспомните, как освещались в СМИ недавние погромы в США. Часть людей выходили на протесты якобы из благих целей, а на деле громили и грабили магазины, чтобы красть оттуда вещи.

– Вы говорите о движении Black Lives Matter, которое активизировалось после убийства полицейскими в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда?

– Часть людей, выходивших на протесты, называли себя сторонниками демократии, но по факту таковыми не являлись. Эти люди воспользовались ситуацией, чтобы извлечь для себя выгоду.

Я молился за здоровье Зеленского, Ермака и Разумкова после их заражения коронавирусом

– В христианской традиции в церквях принято молиться за руководителей государства. Есть ли нечто подобное в еврейской культуре? Молились ли вы, к примеру, за здравие президента Трампа?

– Я – точно нет, потому что живу здесь, в Украине. Например, в США несколько наших общин молятся за президента. Но в большинстве своем они все же молятся за мир во всем мире, а не за какого-то конкретного человека. Хотя я, к примеру, молился за здоровье Зеленского, Ермака и Разумкова после их заражения коронавирусом.

– Главный раввин Киева – это избираемая должность?

– Эту должность, точнее, кандидата, согласовывают несколько общин. Они выбирают, кто будет главным раввином.

– А кандидаты на это звание должны проходить какой-то конкурс? Почему именно вашу кандидатуру согласовали?

– (Улыбается). Это будет очень нескромно с моей стороны, мне неприятно говорить о себе. Да, были выборы, было несколько кандидатов. Общины решили, что хотят именно меня видеть на этой должности.

Объясню чуть-чуть. Должность – всего лишь надпись на табличке при входе. Это не так важно. Гораздо важнее – настоящий раввин или нет. Мы знаем, что в Украине не каждый, кто называется раввином, им и является. Настоящий раввин – человек, прошедший серьезное обучение и выдержавший все экзамены. Чтобы стать раввином, нужно пройти очень сложные экзамены.

– Почему в Украине несколько главных раввинов?

– Потому что формально нет такой должности.

Р аввин Йонатан Маркович: " Сегодня, слаба богу, я с антисемитизмом в Украине не сталкиваюсь ". Фото: Хабад Любавич Киев - Chabad Lubavitch Kiev / Facebook

– Сколько человек насчитывает еврейская община Киева?

– Точной статистики нет, предполагаю, около 40 тысяч.

– Это активные прихожане?

– Нет, это мы определяем по этническому признаку или по людям, которые видят себя евреями.

– 20 лет назад вы вернулись из Израиля в Украину уже в статусе главного раввина Киева?

– Нет, я вернулся как просто раввин, уже после меня выбрали главным.

– По вашим наблюдениям, за прошедшие 20 лет антисемитизм в Украине вырос или, наоборот, уменьшился?

– Изменился в сторону уменьшения. Мне даже стыдно об этом вспоминать, но, когда мы приехали сюда и выходили на улицу, слышали в свой адрес всякие нехорошие слова вроде "Хайль, Гитлер!" или "Жид паршивый!". Мне это кричали прямо на Крещатике, но это было очень много лет назад.

С годами подобные некрасивые проявления уменьшались и уменьшались. Сегодня, слаба богу, я с антисемитизмом в Украине не сталкиваюсь. Не только я, но и другие члены нашей общины.

– А на государственном уровне замечали антисемитскую риторику?

– Был случай, когда я пришел в какое-то государственное учреждение и началось обсуждение денежных вопросов. У нас просили денег. Я отказал, потому что не понимал, зачем надо платить. Скажем прямо: от меня требовали взятку. Я сказал: "Не буду платить. Кроме того, у нас нет таких средств". Мне ответили, мол, у вас же есть богатые братья за границей, попросите у них... Конечно же, я отказал и взятку не дал. Но это было очень-очень давно.

– Что, по-вашему, повлияло на это резкое уменьшение антисемитизма в Украине?

– Думаю, государственная программа сработала. Если помните, несколько лет назад была запущена госпрограмма против ксенофобии. Плюс немаловажную роль сыграло то, что люди начали путешествовать и видеть мир гораздо шире.

Стало намного тяжелее находить деньги. Если перед этим я просил двух, трех, десятерых состоятельных людей, то сегодня нужно идти к 100

– С избранием Владимира Зеленского были ли у вас опасения, что в случае его неудач на посту президента негатив по отношению к нему отразится и на еврейской общине Украины в силу этнического происхождения Владимира Александровича?

– Не буду врать, будто бы это не приходило нам в голову. Приходило, в том числе и членам нашей общины, и представителям попечительского совета. Да, мы думаем о том, что обвинения могут посыпаться и на нас. Но, слава богу, пока что не замечали этого, несмотря на то, что ситуация в стране, прежде всего экономическая, не улучшается.

По идее, уже должны были быть негативные моменты, но украинский народ показывает себя очень достойно и не пытается обвинять кого-то: мол, евреи виноваты.

– Вы сталкивались с тем, что евреи, особенно в Украине, стесняются своего происхождения, пытаются его скрыть?

– Да, к сожалению. И такие случаи не просто не редки, их очень много.

– Почему люди боятся, если, по вашим словам, антисемитизма в Украине практически нет?

– Думаю, это ментальность, которая еще осталась у людей. Есть те, кто боится. Есть те, кто просто забыл о своем происхождении или даже не знает о нем. А со временем, когда узнают, начинают интересоваться еврейской культурой. И таких очень много.

– А если взрослый человек захочет выучить иврит, в общине есть такие языковые курсы?

– Конечно! Прийти на курсы и выучить язык вообще не составляет труда. Традиции, культура, история – все эти курсы у нас есть. Особенно если вы хотите знать мировую базу, потому что еврейская традиция – это база всех религий.

"Евреи в Украине стесняются своего происхождения. Такие случаи не просто не редки, их очень много". Фото: Хабад Любавич Киев - Chabad Lubavitch Kiev / Facebook

– В вашей религиозной организации много гуманитарных проектов, начиная от помощи старикам, заканчивая работой с детишками с диагнозом "аутизм". Насколько сейчас, в условиях войны, экономического кризиса и эпидемии коронавируса, стало сложнее собирать средства на гуманитарные программы?

– К сожалению, очень тяжело, но мы делаем все, чтобы наши подопечные этого не ощутили на себе. Они как получали от нас помощь, так и продолжают ее получать. Но мне стало намного тяжелее находить деньги. Если перед этим я просил двух, трех, десятерых состоятельных людей, то сегодня нужно идти к 100, чтобы собрать необходимую сумму. Нам очень тяжело, но мы гуманитарные проекты не сворачиваем.

– С какой формулировкой вам отказывают именно состоятельные люди?

– "Нет средств" или "В последнее время не заработал ни копейки". К счастью, не все отказывают. Есть те, кто, несмотря ни на что, продолжает давать. Пусть меньше, но продолжает.

– В Украине вторая волна заражения коронавирусом, каждые сутки рекорд по числу выявленных заражений. Я читала, что многие ортодоксальные израильтяне категорически не хотят придерживаться масочного режима. Как с этим обстоит дело в Украине?

– Мы соблюдаем карантинные правила по максимуму. Мы не отказались от молитвы, потому что от нее невозможно отказаться, но даже в больших синагогах мы сказали людям: не приходите. И закрыли их еще в марте. Молитвы идут во временных помещениях, но на них присутствует 10–15 человек максимум, причем в масках и с соблюдением дистанции. Есть места, которые мы вообще закрыли, открыв вместо них маленькие помещения, куда могут прийти максимум несколько человек.

– Какова статистика заражения и заболевания COVID-19 в еврейской общине Киева?

– Мы – часть украинского общества, а значит, как и повсюду по стране, статистика растет. Но у нас очень мало заболевших, в том числе тяжело заболевших. Любой, кто заподозрил или почувствовал что-то неладное, даже без подтвержденных тестов сразу самоизолируется. А община помогает ему делать тесты. Мы финансируем тестирование на коронавирус, чтобы не допустить случаев, когда человек не делает тесты только потому, что у него нет денег.

Я встречался с послом США в Украине. Она сказала, что проект Бабьего Яра не будет реализован, потому что люди, которые за него взялись, хотят украсть деньги

– Сегодня в Украине существует два проекта возведения мемориального комплекса в Бабьем Яру, где в 1941 году, по разным оценкам, были убиты от 70 до 200 тысяч человек, подавляющее большинство из которых – украинские евреи. Первый проект – государственный, второй – частный. Между сторонниками обоих проектов разразилось жесткое противостояние. Недостаток первого проекта – он государственный, а значит, есть вероятность, что мемориал так и не будет возведен, как не был возведен все 30 лет независимости Украины. Недостаток второго проекта – там есть российский капитал, точнее, его финансируют российские бизнесмены еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн. За какой проект выступаете лично вы?

– Нужно выбрать тот проект, который подходит Украине. Тот проект, который принесет ей славу и поможет сохранить память. Подобный проект должен быть очень громким, потому что Бабий Яр – одно из самых известных мест в мире. В самой Украине об этом месте, к сожалению, меньше знают. Но в мире все слышали о трагедии Бабьего Яра, все евреи знают об этом месте. Это величайшая трагедия не только еврейского, но и украинского народа, потому что там были убиты и украинские граждане.

– Вам не кажется, что это история не только про увековечивание памяти убитых в Бабьем Яру, но и, простите, про подковерную борьбу за освоение бюджета. Борьбу, которая закончится тем, что на этом месте так ничего и не возведут…

– Знаете, как решить эту проблему? Очень просто: нужна воля государства. Даже если деньги будут не все от государства, нужно, чтобы государство руководило этим проектом, тогда будет намного проще и правильнее.

Я встречался несколько лет назад с послом США в Украине Мари Йованович. Мы обсуждали этот проект. Она сказала, что он не будет реализован, потому что люди, которые за него взялись, просто хотят украсть деньги. Она добавила, что они уже просили помощи у американского посольства. А когда получили ответ, что финансирование будет только с очень жесткой проверкой расходов и только через посольство США, тут же исчезли и больше не обращались.

Памятник "Менора" в Бабьем Яру. Установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев в Киеве во время Второй мировой войны. Фото: babynyar.gov.ua

– Последний вопрос: что бы вы хотели пожелать читателям нашего издания и всем гражданам Украины в конце интервью?

– Сила Украины – в единении, когда все ее граждане объединены, а не каждый тянет в свою сторону. Единение делает нас сильными и крепкими. И тогда никто, даже самая огромная страна, не сможет нас победить.

Посмотрите, что было в Израиле 70 лет назад. Евреи, приехавшие туда, объединились и дали отпор огромным арабским странам – Египту, Сирии, Иордании и так далее. В Израиле даже шутка была: если бы арабы были умнее, они бы просто взяли камни и напали бы на Израиль, а не тратились на оружие. Потому что было сто-о-олько много людей против крохотного народа, что нас задавили бы количеством. Но Израиль выстоял, потому что люди были объединены в вопросе выживания нации.

И здесь, в Украине, то же самое. Мы должны понимать, в единстве сила. Много кто и внутри, и снаружи пытается нас расколоть по языковому, религиозному и многим другим признакам. Это неправильно. Мы должны объединиться, стать крепче и тогда не будем зависеть от того, что происходит в России или в США.